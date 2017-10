Ferrara Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket A2 Est)

Diretta Ferrara Fortitudo Bologna, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Ferrara Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:30 di sabato 14 ottobre e vale per la terza giornata nel girone Est di basket A2 2017-2018. Sicuramente una delle partite più interessanti nel turno: la Fortitudo è tra le principali candidate per la promozione in Serie A e lo ha dimostrato vincendo le prime due partite della stagione. La Bondi però vuole giocare un torneo di primo livello, con l’obiettivo di andare ai playoff; fino a questo momento il record è 1-1 per la formazione emiliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ferrara Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque per questa partita del girone Est di A2 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potete consultare il sito del campionato che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, così come gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, nello specifico Facebook e Twitter.

QUI FERRARA

La Bondi ha aperto la sua stagione con un 81-69 interno contro Montegranaro: vittoria di prestigio arrivata grazie alla partita da 18 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di Mike Hall, capace di fare ancora la differenza in A2, e ai 14 di Tommaso Fantoni che ha guadagnato 8 viaggi in lunetta. Nella seconda giornata però è arrivato un pesante ko: Ferrara ha infatti perso sul campo di Imola con un pesante 71-45, una partita nella quale la Bondi ha infilato la miseria di 17 punti nei due quarti centrali e ha tirato con il 37% da 2 punti e il 14% dal perimetro (2/10 per Hall), mandando il solo Erik Rush in doppia cifra (13). Finora dunque il rendimento è stato a fasi alterne: troppo poco per giudicare quanto possa valere questa squadra, ma certamente c’è potenziale per fare bene considerando che lo stesso Mike Hall gioca dal 2015 in questa serie e dunque ben la conosce, mentre il roster sembra profondo e di qualità. Alberto Martelossi insomma ha per le mani un gruppo che può davvero provare a regalarsi una grande stagione.

QUI BOLOGNA

Due vittorie in altrettante partite per la Consultinvest, che dopo le delusioni degli anni passati (sconfitta in finale contro Brescia e in semifinale con Trieste) vuole finalmente fare il salto di qualità definitivo. Matteo Boniciolli ha a disposizione un’autentica corazzata: le conferme dei veterani Stefano Mancinelli e Daniele Cinciarini così come di Alex Legion sono i punti principali nel programma promozione della Fortitudo, che alla prima giornata è passata a Udine con 20 punti e 6 rimbalzi di Legion e 17 punti di Cinciarini, mentre nel secondo impegno stagionale ha battuto Jesi a domicilio cavalcando ancora Mancinelli e Legion (18 punti a testa). Sta facendo bene anche il nuovo americano Demetri McCamey, 15 punti in entrambe le partite; per Bologna il problema potrebbe essere quello delle rotazioni, perchè per esempio contro Jesi solo sette giocatori hanno superato i 10 minuti di utilizzo e a lungo andare questo potrebbe pesare sulla freschezza dei giocatori. Il gruppo c’è, ma forse mancano le seconde linee che necessariamente conteranno quando il gioco si farà duro e si arriverà ai playoff.

