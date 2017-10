Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Pesaro-Virtus Bologna: qui Marco Ceron, 25 anni, guardia della Vuelle (LAPRESSE)

Pesaro-Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Martino Galasso: palla a due ore 20:45. La terza giornata del massimo campionato di basket si apre sabato 14 ottobre 2017, con 4 anticipi: uno di questi va in scena all’Adriatic Arena di Pesaro e vede la VL di coach Spiro Leka ricevere la neopromossa Virtus Bologna, allenata da Alessandro Ramagli. Entrambe le squadre sono reduci dalla prima vittoria nel torneo che le ha portate a 2 punti in classifica. Prossimo turno: Pesaro farà visita a Torino alle ore 17:00 di domenica 22 ottobre, per la Virtus Bologna invece impegno casalingo con Sassari sempre domenica 22 ma dalle 20:45.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pesaro-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI PESARO

C’è aria positiva in casa pesarese, dopo la bella vittoria di domenica scorsa sul parquet di Reggio Emilia. Al Palabigi la Vuelle è rimasta attaccata nel punteggio per tre quarti abbondanti, prima di scatenarsi negli finale e in particolare negli ultimi 2 minuti, in cui è maturato il parziale di 13 punti a 3 che ha sancito il 95-102 finale. Protagonista assoluto del match è stato Dallas Moore che è diventato l’osservato speciale in casa biancorossa: per lui ben 29 punti con 9/13 dal campo e 10/13 a cronometro fermo, peraltro senza mai fermarsi essendo rimasto in campo per tutti i 40’ di gioco. La ventiduenne guardia di Saint Petersburg aveva già mostrato lampi di qualità nel turno d’apertura, firmando 20 punti nel ko casalingo contro Brescia (70-73); a Reggio Emilia si è distinto anche il pivot Manuel Omogbo, nigeriano classe 1995 autore di una bella doppia doppia con 20 punti (7/11 al tiro) e 10 rimbalzi; il capitano Marco Ceron ha contribuito con 12 punti mentre l’altro lungo Eric Mika ne ha messi a referto 16. Per la sfida interna contro la Virtus Bologna la novità risponde al nome di Mario Little: il ventinovenne statunitense, che può giocare sia come guardia che da ala piccola, è stato ingaggiato settimana scorsa per rimpiazzare il connazionale Zack Irvin, firmato in estate ma rientrato in patria dopo il precampionato per motivi personali. Al PalaBigi Little non è potuto scendere in campo per mancanza di nullaosta, ma questa sera potrà fare il suo debutto davanti ai suoi nuovi tifosi. Vedremo se coach Leka vorrà proporre l’ultimo arrivato in quintetto base: altrimenti conferma per la formazione Moore-Ceron-Bertone-Omogbo-Mika.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Anche le V nere hanno festeggiato un bel successo e il personaggio del momento: nel netto 88-52 su Capo d’Orlando l’MVP è stato Alessandro Gentile, che ha offerto una prestazione a tutto tondo concludendo con 17 punti (6/12 dal campo), 11 rimbalzi, 6 recuperi e 5 assist, per un indice di valutazione di 28. Il ventiquattrenne ex Milano sembra sulla strada giusta verso il pieno ritrovamento di sè, mentre Pietro Aradori si sta confermando una certezza anche per questa Virtus: domenica scorsa la guardia della Nazionale è stato il miglior marcatore dei suoi toccando quota 18 punti, in doppia cifra anche la guardia Michael Umeh (12 punti) e il lungo Kenny Lawson (13). La squadra di coach Ramagli ha così riscattato l’amaro ko subito alla prima giornata: nella trasferta di Trento la Virtus Bologna si è trovata in vantaggio anche di 18 punti, prima di farsi recuperare dall’Aquila ed uscire sconfitta per 78-74. Ora gli emiliani cercano continuità: in tal senso la trasferta di Pesaro rappresenta un bel banco di prova, contro una squadra lanciata dall’ultima vittoria e a caccia di altri punti salvezza. Restano da valutare le condizioni dell’altro Gentile, Stefano, che ha saltato lo scorso match per un problema all’adduttore destro; tutti gli altri giocatori sono a disposizione di coach Ramagli che dovrebbe proporre in quintetto Oliver Lafayette, Aradori, Alessandro Gentile, Klaudio Ndoja e Marcus Slaughter.

