Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 3^ giornata

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca a partire da oggi una terza giornata della Serie A 2017-2018 di basket che si annuncia lunghissima. Saranno ben quattro infatti le partite in programma proprio nella serata di oggi, sabato 14 ottobre: si comincia già alle ore 19.00 con il primo anticipo Trento-Brescia, mentre alle ore 20.30 si giocherà Avellino-Torino, seguita alle ore 20.45 da altre due partite, cioè Brindisi-Venezia e Pesaro-Virtus Bologna. Si fatica anche a parlare di anticipi, quando coinvolgono la metà esatta degli incontri in programma. Domenica 15 ottobre sarà di conseguenza piuttosto vuota, con un anticipo alle ore 12.00 Sassari-Reggio Emilia, nella fascia delle ore 18.15 la sola Capo d’Orlando-Olimpia Milano ed infine il posticipo serale delle ore 20.45, Cremona-Pistoia. Per chiudere, lunedì 16 ottobre ci sarà il posticipo delle ore 20.45, il classico derby lombardo Varese-Cantù.

RISULTATI BASKET, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

La prima osservazione va dunque a un campionato sempre più frammentato: otto partite sparse su tre giorni diversi, per un totale di addirittura sette diverse fasce orarie e di conseguenza solamente due partite che si disputeranno allo stesso orario, cioè le due di stasera alle ore 20.45, che considerando anche il match delle 20.30 daranno vita all’unica fascia corposa. Una domenica svuotata darà vita solamente a quelli che di fatto potremmo definire tre posticipi, dal momento che nella fascia delle 18.15 (che dovrebbe vedere la maggior parte delle partite) resterà un solo match, infine non può mancare l’ormai fisso posticipo del lunedì, che relega in un giorno feriale la classicissima fra Varese e Cantù. Siamo sicuri che lo ‘spezzatino’ possa fare bene a un campionato che già da molti anni è in netto calo sia come valore tecnico sia come interesse da parte di televisioni e spettatori? Una riflessione in un basket che si ritrova impelagato fra troppi problemi andrebbe quanto meno fatta molto seriamente…

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlando invece della classifica, pur senza naturalmente sbilanciarci, si possono lodare le cinque squadre ancora a punteggio pieno dopo che sono state disputate le prime due giornate. Fra queste troviamo i campioni d’Italia di Venezia e l’Olimpia Milano che è di gran lunga la squadra più accreditata per scalzare la Reyer dal trono, ma anche tre squadre che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel nuovo campionato, cioè Brescia, Pistoia e Torino. Non ci sarà nessuno scontro diretto, per cui potrebbero anche continuare a marciare tutte e cinque a braccetto, anche se alcuni ostacoli sono decisamente alti, come ad esempio la trasferta a Trento per Brescia. Ogni giornata che passa ci dirà di più sulla forza di ciascuna squadra, dunque sono molto attesi i responsi del campo fin da questo ricchissimo sabato!

SERIE A 3^ GIORNATA

Sabato 14 ottobre

Ore 19.00 Trento-Brescia

Ore 20.30 Avellino-Torino

Ore 20.45 Brindisi-Venezia

Ore 20.45 Pesaro-Virtus Bologna

Domenica 15 ottobre

Ore 12.00 Sassari-Reggio Emilia

Ore 18.15 Capo d’Orlando-Olimpia Milano

Ore 20.45 Cremona-Pistoia

Lunedì 16 ottobre

Ore 20.45 Varese-Cantù

CLASSIFICA

Brescia, Pistoia, Venezia, Milano, Torino 4

Sassari, Trento, Pesaro, Avellino, Bologna, Cantù 2

Reggio Emilia, Brindisi, Varese, Cremona, Capo d'Orlando 0

