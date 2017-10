Trento-Brescia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Trento-Brescia: qui Maurizio Buscaglia, 48 anni, coach dell'Aquila (LAPRESSE)

Trento-Brescia sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Evangelista Caiazza e Gianluca Calbucci. La partita del PalaTrento apre la terza giornata del massimo campionato di basket: palla a due alle ore 19:00 di sabato 14 ottobre 2017. Brescia si presenta in Trentino con il primo posto in classifica, per la migliore differenza canestri rispetto a Pistoia, Venezia, Milano e Torino che come la Leonessa hanno vinto le prime due partite. Per l’Aquila invece 1 successo e 1 ko per 2 punti. Nella prossima giornata, la quarta, Trento farà visita a Cantù (domenica 22 ottobre ore 18:15) mentre Brescia ospiterà Varese nel monday night di lunedì 23 (ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Trento-Brescia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TRENTO

L’Aquila ha cominciato il suo tour de force che nelle prossime settimane la vedrà impegnata sul doppio fronte, campionato ed Eurocup. L’ultimo turno di Lega A ha lasciato l’amaro in bocca a Toto Forray e compagni, che nel remake delle ultime finali scudetto sono usciti sconfitti dal Taliercio di Venezia, al termine di una gara molto combattuta e decisa solo nei possessi conclusivi. Il canestro decisivo ha portato la firma del lituano Orelik, che ha regalato a Venezia il 79-78 finale nonostante l’ultimo disperato tentativo proprio di Forray, a segno ma a tempo scaduto come prontamente verificato dall’istante replay. Mercoledì la Dolomiti Energia ha poi esordito nel Gruppo D dell’Eurocup, competizione che due stagioni or sono la vide volare sino alle semifinali (perse contro i francesi dello Strasburgo, dopo aver eliminato Milano nei quarti). Contro un’altra formazione transalpina, l’ASVEL Villeurbanne, i ragazzi di coach Buscaglia hanno avuto la meglio per 85-75 conducendo per quasi tutto l’arco del match, fatta eccezione per un mini parziale avversario nei primissimi minuti. A distinguersi dal punto di vista individuale è stato ancora una volta Chane Behanan, il centro statunitense che non sta facendo rimpiangere il suo predecessore Dustin Hogue. Il venticinquenne di Cincinnati, che nelle prime due di campionato ha infilato 20 punti di media, ha trascinato l’attacco trentino concludendo a quota 19 (9/15 dal campo ed anche una tripla a bersaglio); in doppia cifra anche Dominique Sutton (13 punti), Shavon Shields (13) e Diego Flaccadori (11 con 7 rimbalzi e 4 assist). Mercoledì (18 ottobre, ore 19:00) l’Aquila farà visita ai russi dello Zenit San Pietroburgo per la seconda giornata. Prima però c’è da rivolgere l’attenzione a Brescia: nella partita con la Leonessa dovrebbe fare il suo esordio in Lega A Jorge Gutierrez, il playmaker ingaggiato in estate ed infortunatosi nella Supercoppa di settembre; il ventottenne messicano non ha ancora tanti minuti nelle gambe ma è probabile che coach Buscaglia torni a coinvolgerlo nelle rotazioni, se la partita lo consentirà. A comporre lo starting five saranno ancora Forray, Shields, Sutton, Beto Gomes e Behanan.

QUI BRESCIA

Momento positivo per la Germani Basket che ha vinto e convinto nelle prime due giornate di campionato. Dopo aver espugnato l’Adriatic Arena di Pesaro all’esordio (70-73), i ragazzi di coach Andrea Diana hanno battuto largamente Avellino girando la partita dopo un primo quarto concluso sotto di 6 lunghezze (20-26); nel secondo parziale Brescia ha infilato ben 29 punti passando in vantaggio (49-44 al 20’), poi dopo dieci minuti di equilibrio la Leonessa ha sferrato il morso decisivo nel quarto conclusivo, con un break di 26 punti a 11 che ha tagliato le gambe agli irpini. Sugli scudi i fratelli Vitali: Luca ha contributo con punti (8) e soprattutto assist (11), mentre Michele è stato il miglior marcatore del match assieme al compagno Dario Hunt (19 punti a testa). Nonostante il non elevato numero di rimbalzi conquistati (25 in totale), la Germani è riuscita a bilanciare i palloni persi e recuperati (8 ad entrambe le voci) e ad elevare le percentuali offensive: 62% da due punti (31/50) e 47,1 da oltre l’arco (8/17). In più è tornato in campo il veterano David Moss che aveva saltato il turno d’apertura per problemi fisici: l’ex Olimpia Milano ha portato il suo mattone con 5 punti, 3 rimbalzi e 4 assist in 17 minuti. Considerando che anche Marcus Landry e Lee Moore sembrano in palla, ecco che Brescia diventa un cliente scomodo anche per una Dolomiti Energia sulla carta più quotata, e ferita dal ko subito a Venezia domenica scorsa. Al PalaTrento coach Diana dovrebbe confermare il quintetto base con Luca Vitali, Moore, Michele Vitali, Landry e Hunt.

