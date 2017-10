Capo d’Orlando-Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A)

Diretta Capo d'Orlando-Olimpia Milano: qui Gennaro Di Carlo, 44 anni, allenatore dell'Orlandina ()LAPRESSE

Capo d’Orlando-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini: palla a due alle ore 18:15. Terza giornata nel campionato di basket Lega A 2017-2018: domenica 15 ottobre 2017 si giocano tre partite tra cui quella del PalaFantozzi, che vede di fronte i padroni di casa di Capo d’Orlando e l’Olimpia Milano. In classifica l’Orlandina di coach Gennaro Di Carlo si trova sul fondo ancora senza punti, mentre l’Olimpia allenata da Simone Pianigiani naviga a quota 4 avendo vinto nei primi due turni. Nella prossima giornata Capo d’Orlando sarà impegnata in trasferta a Reggio Emilia (domenica 22 ottobre ore 17:00), l’Olimpia Milano invece se la vedrà con Brindisi al Forum di Assago (sempre domenica 22/10 ma dalle 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Capo d’Orlando-Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI CAPO D’ORLANDO

Il calendario insolitamente fitto sta mettendo alla prova la solidità dell’Orlandina, che ha perso sia le prime due giornate di campionato che il debutto nel Gruppo B di Champions League. Martedì la squadra siciliana è scesa in campo in Turchia sul parquet del Gaziantep: gli avversari sono quasi sempre stati in vantaggio nell’arco del match, ma Capo d’Orlando non ha mai gettato la spugna se non nelle battute conclusive; il risultato finale di 82-77 testimonia gli sforzi di una Betaland (sponsorizzata SikeliArchivi in coppa) che sta cercando di raggiungere il miglior amalgama in tempi brevi, vista la difficoltà del doppio fronte. A Gaziantep il top scorer dei siciliani è stato la guardia Justin Edwards, autore di 18 punti mentre il giovane Arnoldas Kulboka ha registrato la sua prima doppia doppia, con 12 punti e 13 rimbalzi; doppia cifra anche per l’ala francese Damien Inglis (13 punti). Non c’è troppo tempo per leccarsi le ferite, anche perché la terza giornata di campionato porta al PalaFantozzi l’avversaria potenzialmente più temibile, l’Olimpia Milano che oltretutto vorrà riscattare il ko subito in Eurolega contro il CSKA Mosca. Coach Di Carlo può contare sul roster al completo e dovrebbe schierare il turco Engin Atsur nel ruolo di playmaker, Edwards e Inglis come guardia ed ala piccola, Kulboka da numero 4 e il croato Mario Delas sotto canestro. In tema di riscatto anche Capo d’Orlando ha i suoi buoni motivi e non solo per il ko in terra turca: domenica scorsa infatti i siciliani sono letteralmente crollati sotto i colpi della Virtus Bologna, che la PalaDozza ha dominato dall’inizio alla fine chiudendo sul +36 (88-52 il punteggio finale).

QUI OLIMPIA MILANO

Di ritorno dalla sconfitta di Mosca, Simone Pianigiani avrà pensato al classico bicchiere dalle due metà. In quella piena il coach dell’Olimpia Milano può considerare l’ottimo atteggiamento iniziale dei suoi ragazzi, che nel primo tempo hanno fatto la voce grossa come dimostrano i punteggi di finale primo quarto (16-30) ed intervallo lungo (38–48). Nella ripresa il CSKA, che nelle ultime 3 stagioni ha ceduto appena 3 volte il fattore campo, si è scrollato la polvere di dosso cominciando una rimonta che si è concretizzata tra terzo e quarto periodo, complice anche un fisiologico calo da parte dell’EA7. Da sottolineare anche la buona distribuzione offensiva, con 4 giocatori in doppia cifra per punti segnati, da Andrew Goudelock (17 punti ma 0/6 da tre) e Dairis Bertans (14) passando per Vlado Micov (16) ed Arturas Gudaitis (15). Nel bicchiere mezzo vuoti finisce inevitabilmente il risultato, che però come detto non esprime a pieno la competitività mostrata per larghi tratti dall’Olimpia; tra le concause del ko si può individuare il divario a rimbalzo (37-26 per i russi), sempre considerando la caratura di un CSKA che pur avendo salutato Teodosic -ma accolto in cambio Sergio Rodriguez- rimane tra le favorite per arrivare alle Final Four di Belgrado. Giovedì (19 ottobre) Milano farà il suo debutto europeo in casa contro i campioni in carica del Fenerbahçe: appuntamento alle ore 20:45. A Capo d’Orlando dovrebbero tornare in tribuna Kaleb Tarczewski e Mantas Kalnietis, sacrificati per ragioni di turnover nelle prime due giornate; Pianigiani deve fare i conti con le non perfette condizioni di Pascolo, mentre Awudu Abass sembra pronto al rientro. Lo starting five del PalaFantozzi dovrebbe essere composto da Jordan Theodore, Goudelock, Amath M’Baye, Micov e Marco Cusin.

