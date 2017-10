Cremona-Pistoia/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Cremona-Pistoia (LAPRESSE)

Cremona-Pistoia sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gianluca Sardella e Dario Morelli. Il posticipo domenicale della 3^giornata di campionato va in scena al PalaRadi di Cremona, dove la Vanoli padrona di casa riceve la The Flexx Pistoia dalle ore 20:45 del 15 ottobre 2017. Se Cremona (0 punti) insegue la prima vittoria nel torneo, Pistoia (2 punti) spera di fare tris dopo i due successi nei turni precedenti. Prossima giornata: la Vanoli anticiperà sabato 21 ottobre sul parquet di Venezia (ore 20:45), per la The Flexx invece lunch match casalingo contro Avellino (domenica 22 ottobre ore 12:00).

CREMONA-PISTOIAIN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cremona-Pistoia sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento con il PalaRadi dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45, a seguire post partita fino alle 23:00. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI CREMONA

Due sconfitte in altrettante partite per Cremona, che spera di sbloccarsi nel match casalingo contro Pistoia. La Vanoli di coach Meo Sacchetti ha affrontato due corregionali, Olimpia Milano e Cantù, uscendo malconcia in entrambi i casi: se però nel primo caso la squadra è rimasta in partita per tre quarti di gioco (60-76 il risultato finale), al PalaDesio la partita si è chiusa o quasi già dopo il primo tempo, che Cremona ha chiuso sotto di 18 lunghezze (53-35). Nella ripresa qualche segnale di risveglio perlomeno nella metacampo offensiva, anche se Cantù ha continuato a martellare la retina concludendo sul +17 (97-80). Ora la Vanoli è chiamata ad una reazione: battere Pistoia sarebbe importante per muovere la classifica e rifornire il serbatoio della fiducia, in vista delle prossime due partite esterne contro Venezia e Pesaro. Contro la The Flexx dovrebbe esserci anche Darius Johnson-Odom, che lunedì ha subito un’aggressione a Milano riportando un trauma cranico e ferite alla fronte e al labbro superiore: per fortuna la guardia statunitense si è ripresa senza conseguenze e dovrebbe essere della partita, così come l’ala Landon Milbourne che in settimana ha accusato dolori alla schiena. Lo starting five cremonese dovrebbe comprendere i cugini Diener, Travis e Drake, l’ala Kelvin Martin, Milbourne e il pivot Henry Sims.

QUI PISTOIA

La The Flexx si presenta al PalaRadi con tre ex di Cremona: le guardie Tyrus McGee e Fabio Milan e l’ala Raphael Gaspardo. Tutti e tre sono partiti titolari nel successo di lunedì scorso ai danni di Brindisi, in cui Pistoia ha messo subito le cose in chiaro chiudendo il primo quarto avanti di 10 punti, sul 26-16, ed il primo tempo con un vantaggio di 12 lunghezze (46-34); nel terzo periodo la squadra di Vincenzo Esposito ha confermato il margine a favore, mentre negli ultimi 10’ è emersa la Happy Casa che si è riavvicinata sino al meno 6 finale (83-77). A trascinare i toscani sono stati Ronald Moore, autore di 13 punti 8 rimbalzi e 6 assist, e l’ala USA Jayden Bond che uscendo dalla panchina ha portato 13 punti e 6 rimbalzi. La The Flexx ha così bissato il bel successo della prima giornata ai danni di Capo d’Orlando, battuta nettamente (57-73) al PalaFantozzi. E’ ancora presto per pensare in grande ma non c’è dubbio che le prime uscite stagionali siano state molto positive per i biancorossi, chiamati a confermarsi contro una Cremona bisognosa di punti. Non ci sono giocatori infortunati per coach Esposito che dovrebbe schierare Moore in cabina di regia, McGee nel ruolo di guardia, Mian e Gaspardo come ali e Marcus Kennedy a presidiare il pitturato.

