Napoli Latina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest, 3^ giornata)

Diretta Napoli Latina, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Latina, terza giornata nel girone Ovest del campionato di basket A2 2017-2018, si gioca alle ore 18 di domenica 15 ottobre presso il PalaBarbuto; una partita già importante per entrambe le squadre, che sono ancora al palo e vanno a caccia della prima vittoria stagionale. Se però Napoli ha già perso due partite, Latina se non altro ne ha disputata soltanto una (ad Agrigento) mentre il derby contro Rieti è stato posticipato a metà novembre, ad un mese esatto da oggi. Saranno dunque la tensione e la paura di sbagliare i fattori dominanti in questa bella sfida tra due realtà che hanno la salvezza come principale obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Latina non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile seguire la partita del PalaBarbuto con una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play, i roster e le statistiche dei giocatori in campo, potrete consultare il sito ufficiale del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, oltre ovviamente agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network.

QUI NAPOLI

Il Cuore Basket è in difficoltà· ovviamente sapeva che l’impatto con la A2 sarebbe stato complicato, ma le due sconfitte maturate nelle prime giornate sono state nette e senza appelli. A Legnano, sul campo dei Knights, Napoli si è scontrata con una delle migliori formazioni del girone Ovest e ne è uscita con le ossa rotte, anche se le statistiche in sè non sono state pessime. La squadra ha tirato con il 54% da 2 punti e il 33% dall’arco, ha catturato solo due rimbalzi meno di Legnano e ha avuto 17 canestri assistiti; il problema è derivato dal rapporto tra le palle perse (12) e i recuperi (4) oltre che dal fatto che troppi giocatori hanno sbagliato partita. Roberto Maggio, in campo per 39 minuti, ha avuto 1 punti con appena 3 tiri (tutti dal perimetro), Stefan Nikolic ha chiuso con 2 punti (1/2) e 2 assist senza rimbalzi. Alla fine i soli Hrvoje Vucic (26 con 10/13) e Bruno Mascolo (12 e 9 rimbalzi) hanno fatto il loro; Kerry Carter ha segnato 14 punti, ma tirando 5/18 e perdendo 5 palloni. Questi tre giocatori hanno combinato per 52 punti: il resto della squadra ne ha messi 21.

QUI LATINA

Si giocherà il prossimo mese il derby contro Rieti; questo perchè il PalaBianchini non è ancora pronto e dunque la squadra pontina ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio della prima sfida interna, facendo slittare l’esordio stagionale davanti al proprio pubblico al 22 ottobre, quando nel Lazio arriverà Cagliari. Dunque la sola partita giocata dalla Benacquista Assicurazioni in questo campionato è quella di Agrigento: sconfitta per 69-80 maturata nei periodi centrali (31-45 il parziale) e in virtù delle pessime percentuali, 22/67 dal campo con il 38% da 2 punti. Di fatto è stato un one man show di Benjamin Raymond: per lui 31 punti con 10/15 dal campo e 12 rimbalzi per uno spaventoso 41 di valutazione, ma il resto della squadra ha segnato appena 38 punti con Andrea Pastore unico altro in doppia cifra (12) e con un 3/15 dal campo che parla da solo. Latina insomma non ha approcciato affatto bene la stagione: da vedere quale sarà la reazione sul campo di una Napoli in difficoltà, la sensazione è che i punti in palio siano già veramente importanti.

