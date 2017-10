Sassari-Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Sassari-Reggio Emilia (LAPRESSE)

Sassari-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Denny Borgioni e Valerio Grigioni. Il lunch match della 3^giornata di campionato si gioca domenica 15 ottobre 2017 al PalaSerradimigni: dalle ore 12:00 di fronte i padroni di casa della Dinamo Sassari e la Pallacanestro Reggio Emilia. La squadra sarda ha 2 punti in classifica mentre la Reggiana cerca ancora il primo successo; nel prossimo turno Sassari giocherà in trasferta contro la Virtus Bologna (domenica 22 ottobre ore 20:45, diretta tv su Rai Sport), Reggio Emilia invece tornerà al PalaBigi per ricevere Capo d’Orlando (sempre domenica 22 ma dalle 17:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari-Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI SASSARI

Tra campionato e Champions League la Dinamo ha perso le ultime due partite disputate, dopo aver esordito in Lega A con un +14 contro Cantù (94-80). Settimana scorsa i sardi sono caduti sul campo di Torino, al termine di una sfida che nel primo tempo li ha visti anche scivolare a meno 15, prima del recupero a cavallo tra secondo e terzo periodo. La maggiore continuità offensiva degli avversari, unita alle tante palle perse da parte del Banco di Sardegna (25), ha però finito per fare la differenza costringendo i ragazzi di coach Federico Pasquini al primo stop in Lega A. Mercoledì invece Sassari si è imbattuta in una conoscenza del campionato italiano, il pivot Jarrod Jones che l’anno scorso aveva fatto molto bene a Pesaro, tanto da meritarsi la chiamata dal ricco campionato cinese (per l’esattezza dai Guizhou Snow Leopards). In estate il ventisettenne con cittadinanza ungherese si è trasferito ai turchi del Pinar Karsiyaka, avversari della Dinamo nella prima giornata della Basketball Champions League; nella sfida del PalaSerradimigni Jones ha fatto la differenza, terminando con 29 punti e 9 rimbalzi e ricevendo il premio di MVP per il turno d’apertura. Ai sardi, sconfitti per 87-88, non è bastato un Levi Randolph da 27 punti (10/15 al tiro); tra le concause della sconfitta anche le basse percentuali ai tiri liberi, convertiti con il 46,7% (7/15). Mercoledì (18 ottobre) il Banco sarà nuovamente in campo per la seconda giornata, ancora in casa: gli avversari saranno i tedeschi dell’Oldenburg, palla a due ore 20:30. Per la partita con Reggio Emilia, remake delle storiche finali scudetto 2015, coach Pasquini spera di poter impiegare anche William Hatcher, il playmaker arrivato in estate ma non ancora sceso in campo per un problema ad un polpaccio: le sue condizioni rimangono da valutare anche se il rientro in campo sembra vicino.

QUI REGGIO EMILIA

L’avvio di stagione è stato sin qui avaro di soddisfazioni per i biancorossi, usciti sempre sconfitti tra Supercoppa Italiana, campionato ed Eurocup. Domenica scorsa la squadra di coach Max Menetti ha subito uno stop imprevisto in casa contro Pesaro, corsara al PalaBigi per 95-102 grazie soprattutto al break costruito nell’ultimo quarto, in cui la Vuelle ha segnato ben 30 punti contro i 21 della Reggiana. Merito anzitutto di un Dallas Moore in giornata di grazia: la guardia pesarese ha infilato 9 dei suoi 29 punti nei 10’ conclusivi facendo a fettine la difesa biancorossa; a Menetti non sono bastati i 24 punti di Amedeo Della Valle né i 17 a testa di Riccardo Cervi e Garrett Nevels. Mercoledì è poi arrivato un altro ko nella prima giornata di Eurocup: sul campo del Buducnost Podgorica (in Montenegro) Reggio Emilia ha chiuso davanti secondo (39-41) e terzo quarto (57-61), prima di crollare nell’ultimo in cui i padroni di casa hanno prodotto l’allungo decisivo, con un break di 25-13; a livello individuale si è messo ancora in evidenza Della Valle, unico dei suoi in doppia cifra (18 punti). Come Sassari, anche la Reggiana tornerà sul parquet mercoledì (18/10, ore 20:30) per ricevere i turchi del Galatasaray, a loro volta sconfitti nel primo turno (in casa, 69-86 dal Bayern Monaco). Al PalaSerradimigni coach Menetti dovrebbe proporre un quintetto base con Mussini in cabina di regia, Della Valle guardia tiratrice, Manuchar Markoishvili e Julian Wright nei ruoli di ala e Cervi sotto canestro.

