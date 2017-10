Trapani Siena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Trapani-Siena (LAPRESSE)

Trapani Siena è una partita in programma per la terza giornata del campionato di basket di Serie A2: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017, presso il PalaConad della città siciliana, che ospita una delle formazioni più blasonate della serie cadetta del basket italiano. La Serie A2 ha confermato la divisione in due gironi per la propria stagione regolare, come l’anno scorso Est e Ovest. Naturalmente, in base alla collocazione geografica di Trapani e Siena, queste due squadre sono state inserite nel girone Ovest. Siena cerca di rinverdire i fasti di un recente passato nel quale la Mens Sana era nettamente la squadra più forte d’Italia e una delle migliori d’Europa. La risalita non è facile, anche perché ci sarà una sola promozione a disposizione delle ben 32 squadre che prendono parte al campionato di Serie A2 - sinceramente, uno squilibrio che ci pare un errore. In base alla classifica finale dei due gironi, le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni gruppo accedono ai playoff incrociati, che determineranno infine l’unica promozione in Serie A. Questo è l’obiettivo di Siena, ma anche di diverse altre formazioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TRAPANI SIENA

Trapani Siena non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Per il momento, Trapani e Siena sono appaiate nella classifica del girone Ovest, per quello che può contare dopo appena due giornate. Entrambe le formazioni vantano una vittoria e una sconfitta. Per la Lighthouse Trapani debutto con vittoria alla prima giornata, in casa contro la Remer Treviglio (73-63), ma poi ecco la sconfitta sul parquet della Eurotrend Biella la scorsa settimana, con il punteggio di 78-60. Passando alla Soundreef Siena, due settimane fa i toscani sono stati sconfitti per 76-66 dalla Novipiù Casale Monferrato in Piemonte, mentre il riscatto è arrivato una settimana fa, con la netta vittoria casalinga per 102-81 ai danni della Moncada Agrigento. Vittorie in casa e sconfitte in trasferta, per ora un cammino molto ordinario sia per Trapani sia per Siena: vedremo dunque se il fattore campo sarà ancora una volta rispettato o se la Soundreef saprà fare il colpaccio, iniziando a consolidare il proprio status di squadra fra le più attese di questa Serie A2.

