Video/ Trento Brescia (56-66): hhighlights del match (Basket A1, 3^ giornata)

Brescia continua a stupire e ottiene anche la terza vittoria consecutiva ai danni di Trento. I lombardi si sono imposti 56-66 in casa dei vice-campioni d’Italia. Prova negativa per l’Aquila che ha recuperato solo a tratti. Pessime percentuali da tre: 4 su 27. Non basta la partita di Forray, 16 punti, 9 rimbalzi, 6 assist. Per Brescia 17 punti di Hunt e 16 di Michele Vitali.

SINTESI PRIMO QUARTO

Il quintetto di partenza della Germani Brescia è formato da Luca e Michele Vitali, Lee Moore, Marcus Landry e Dario Hunt. I padroni di casa rispondono con Forray, Sutton, Shields, Gomes e Behanan. Entrambe le squadre partono in maniera imprecisa sbagliando un tiro a testa. A sbloccare il risultato ci pensa Forray con un'elegante tripla. Hunt e Shields realizzano da due fissando il parziale sul 5-2. Luca Vitali soffia palla e lancia Moore che mette dentro. Lo stesso Luca Vitali proco dopo realizza un altro assist liberando al tiro Hunt che non sbaglia e firma il sorpasso: 5-6 e primo vantaggio del Brescia. Le triple di Gomes e M. Vitali accendono definitivamente la contesa. Nel finale di primo quarto gli ospiti amministrano bene il vantaggio mentre Trento sbaglia diversi possessi.

SINTESI SECONDO QUARTO

Nei primi minuti del secondo quarto le due squadre sbagliano parecchio non modificando il parziale di gioco. Dopo due minuti di errori Diana chiama il time-out. Al ritorno in campo Behanan realizza un paio di tiri liberi che provano a rivitalizzare Trento. Fall sigla canestro dall'interno dell'area, ma Behanan subito schiaccia e mantiene a 3 i punti di distacco: 14-17. L. Vitali trova Moss in area e Brescia ancora a segno. Time-out chiamato dai padroni di casa. Floccadori e Forray riportano Trento sotto di un solo punto. Behanan dalla lunetta realizza un tiro libero su due ma subito Brescia torna a correre grazie a un paio di canestri consecutivi di Hunt. A due minuti dalla fine del primo tempo Brescia trova il massimo vantaggio grazie a una tripla di Landry su assist dello scatenato L.Vitali. Nella parte finale i trentini riescono a concretizzare un paio di possessi ma Brescia risponde colpo su colpo. Percentuali di realizzazione molto basse nel primo tempo. Trento tira con appena il 24% dal campo e Brescia con il 39.

SINTESI TERZO QUARTO

A inizio quarto Forray con canestro e libero supplementare riporta in scia Trento: 26-28. Ritmo molto sostenuto e giocate più rapide. Trento riesce a pareggiare ma la tripla di Shields e il tiro da 2 per M.Vitali, consentono a Brescia di allungare. Behanan con una schiacciata scuote i suoi compagni. Trento c'è. Hunt riporta in avanti gli ospiti e poco dopo L.Vitali sforna un preciso assist per Landry che allontana Trento a -5. Nei minuti che seguono Hunt e Sacchetti permettono ai lombardi di andare in doppia cifra di vantaggio per la prima volta questa sera. Shields dalla lunetta realizza entrambi i tiri liberi riportando in corsa Trento. Nel finale di quarto i padroni di casa si buttano in zona offensiva riuscendo a ridurre nuovamente lo svantaggio.

SINTESI ULTIMO QUARTO

In apertura di ultimo parziale Forray realizza un canestro da 2 subendo fallo: libero supplementare realizzato e Trento a soli 2 punti. L.Vitali toglie un po’ di pressione a Brescia riportando immediatamente i suoi sul +4. L'asse formato da L. Vitali e Sacchetti punge con ottima frequenza. Gli ospiti volano a +10. A 4 minuti dalla fine del match Trento si riporta in corsa dimezzando lo svantaggio. Brescia chiama il time-out. Ottavo assist intanto per L.Vitali, mattatore di serata. L'ultimo è per la tripla di Sacchetti che consente a Brescia di andare nuovamente in doppia cifra di vantaggio. Time-out Trento. Behanan e Forray riducono il passivo. Dal punto di vista tattico Brescia mantiene alta la guardia fino allo scadere difendendo bene il vantaggio accumulato. Trento nell'ultimo minuto perde la testa regalando troppi palloni agli avversari.

