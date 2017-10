Varese-Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A)

Diretta Varese-Cantù: qui Attilio Caja, 56 anni, allenatore di Varese (LAPRESSE)

Varese-Cantù sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Vicino e Denis Quarta. Il derby lombardo di lunedì 16 ottobre 2017 chiude la terza giornata del campionato di basket Lega A: appuntamento al PALA2A di Masnago dalle ore 20:45. La Openjobmetis Varese cerca i primi 2 punti del suo campionato, mentre la Red October Cantù punta a bissare il successo ottenuto contro Cremona nel turno precedente. Quanto alla prossima giornata, Varese sarà impegnata ancora di lunedì (23 ottobre, ore 20:45) ma in trasferta sul parquet di Brescia, Cantù invece tornerà a Desio per affrontare Trento (domenica 22 ore 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Varese-Cantù sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VARESE

La Openjobmetis riparte dopo la sconfitta di misura nell’altro derby disputato domenica scorsa, ad Assago contro l’Olimpia Milano: la squadra allenata da Attilio Caja non ha sfigurato ma è uscita sconfitta per 74-73, un punteggio che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto considerando lo scarso rendimento dalla lunetta (10/20, a fronte di un ottimo 11/25 complessivo da tre). Nel bicchiere mezzo pieno invece Caja ha potuto considerare la buona prestazione difensiva dei suoi ragazzi, che hanno contenuto efficacemente l’attacco milanese finendo per pagare lo scarto di 5 punti accumulato nel primo quarto (20-15). Varese aveva perso anche nel turno d’apertura contro i campioni in carica di Venezia, corsari al PALA2A con un più netto 62-80. Nel terzo impegno stagionale il pubblico di Masnago spera in qualche segnale più consistente da parte dei nuovi acquisti, e in particolare delle guardie americane Cameron Wells ed Antabia Waller, che nelle prime due partite si sono espressi solo a sprazzi. Negli altri tre quinti dello starting five, Attilio Caja dovrebbe confermare il nigeriano Stan Okoye nel ruolo di ala piccola, il capitano Giancarlo Ferrero da numero 4 e il pivot statunitense Tyler Cain. Non ci sono giocatori infortunati tra le fila biancorosse.

QUI CANTU’

La Red October naviga ancora in acque agitate, perlomeno dal punto di vista interno, ma se non altro ha sbloccato la casella delle vittorie battendo i corregionali di Cremona per 97-80. La sfida del PalaDesio non è mai stata in discussione: nei primi 10’ Cantù ha messo le cose in chiaro con un parziale da 25-17, ritoccato prima dell’intervallo lungo con un altro break di 28 punti a 18 per il +18 del 20’ (53-35). La ripresa ha visto i brianzoli dilagare nel terzo quarto e poi gestire senza patemi nei 10 conclusivi: tra i singoli in particolare evidenza l’ala classe 1987 Jeremy Chappel, autore di 24 punti con 10/14 dal campo (4/6 da tre), e la guardia Randy Culpepper che ha concluso con 17 punti, 7 rimbalzi e 7 assist; l’ex Brescia Christian Burns ha invece contribuito con la seconda doppia doppia in altrettante gare (12 punti, 10 rimbalzi). Inoltre ha fatto il suo esordio in maglia canturina la guardia-ala Michael Qualls, USA classe ’94 che non era sceso in campo a Sassari per mancanza del visto dagli States: per lui 7 punti in 12 minuti sul parquet. Se la squadra spera di carburare in fretta, i tifosi biancoblu continuano a richiedere chiarezza alla società presieduta dalla famiglia Gerasimenko: contro Cremona gli Eagles, la frangia dei sostenitori più caldi, hanno protestato presenziando fuori dal PalaDesio ed invitando gli altri supporter a fare altrettanto; sicuramente i risultati positivi potranno aiutare coach Sodini a riavvicinare i tifosi alla squadra. In mancanza d’infortunati il quintetto base di Masnago dovrebbe comprendere ancora Jaime Smith, Culpepper, Chappel, Burns e Andrea Crosariol.

