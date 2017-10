Elan Chalon-Capo d’Orlando/ Streaming video-diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Elan Chalon-Capo d’Orlando: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca martedì 17 ottobre 2017 alle ore 20:30

17 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Elan Chalon-Capo d'Orlando (LAPRESSE)

I francesi dell’Elan Chalon sono i secondi avversari di Capo d’Orlando nella Basketball Champions League 2017-2018. Le due squadre sono incluse nel Gruppo B della coppa e si affrontano martedì 17 ottobre 2017 all’Arena Le Colisée di Chalon sul Saone, palla a due alle ore 20:30. Questa la classifica del girone prima della giornata numero 2: Risen Ludwigsburg, Gaziantep, Neptunas Klaipeda e Ventsplis tutte a 2 punti mentre Tenerife, Elan Chalon, Capo d’Orlando e PAOK Salonicco seguono appaiate a quota 1 (si assegnano 2 punti a vittoria e 1 per le sconfitte). Il prossimo turno andrà in scena tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre: l’Elan Chalon sarà impegnato in trasferta sul parquet del Ventsplis (martedì 24 ore 18:00), Capo d’Orlando invece riceverà i greci del PAOK (sempre martedì ma dalle 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DEOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Elan Chalon e Capo d’Orlando sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

L’Orlandina di coach Gennaro Di Carlo ha fatto il suo debutto nella fase a gironi di Champions League contro i turchi del Gaziantep, perdendo per 82-77 al Sahinbey Karatas Spor Salonu. La squadra siciliana non ha sfigurato, chiudendo il primo tempo sotto di 8 lunghezze e il terzo quarto a meno 12 prima del rientro negli ultimi 10 minuti; la guardia canadese Justin Edwards è stato il miglior marcatore dei suoi con 18 punti, mentre l’ala francese Damien Inglis ne ha aggiunti 13. In doppia doppia invece il giovane lituano Arnoldas Kulboka (12 punti, 13 rimbalzi), uno dei talenti più interessanti arrivati in estate al PalaFantozzi. Il diciannovenne in prestito dai tedeschi del Bamberg ha offerto una prestazione positiva anche domenica, nella trasferta di campionato contro l’Olimpia Milano: per lui 11 punti e giocate -anche difensive- che gli sono valsi i complimenti pubblici di coach Di Carlo. Nonostante un’altra prova di squadra da non buttare, per Capo d’Orlando è arrivato il terzo ko in altrettanti turni di Lega A, che diventano 4 considerando la sconfitta di cui sopra nella prima giornata di Champions League; domenica (22 ottobre) al PalaFantozzi arriverà un’altra squadra ancora senza punti come Reggio Emilia, in quella che si preannuncia una partita delicata. Contro l’Elan Chalon invece Di Carlo dovrebbe proporre un quintetto base con il turco Engin Atsur in cabina di regia, Edwards nel ruolo di guardia, Inglis (rimasto a secco ad Assago, pur se con 6 rimbalzi catturati) in ala piccola e la coppia Kulboka-Delas ad occupare l’area; a disposizione anche l’ala ucraina Denis Ikovlev, uscito per una botta al labbro nel finale della partita con Milano.

© Riproduzione Riservata.