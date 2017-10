Torino-MoraBanc Andorra/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Torino-MoraBanc Andorra: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per il Gruppo A dell’Eurocup, si gioca martedì 17 ottobre 2017 alle ore 20:30

17 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Torino-MoraBanc Andorra: qui Luca Banchi, 52 anni, allenatore di Torino (LAPRESSE)

Torino-MoraBanc Andorra sarà diretta dagli arbitri Seffi Shemmesh (Israele), Tomasz Trawicki (Polonia) ed Arturas Sukys (Lituania). La partita di basket, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’Eurocup, si gioca martedì 17 ottobre 2017 al PalaRuffini di Torino: palla a due in programma alle ore 20:30. L’Auxilium di coach Luca Banchi è una delle squadre a 2 punti dopo il primo turno: con lei anche i russi dell’UNICS Kazan e i turchi del Darussafaka, mentre ancora a zero sono appaiate Cedevita Zagabria (Croazia), Levallois Metrpolitans (Francia) e MoraBanc Andorra. Prossima giornata: le due squadre saranno impegnate in trasferta mercoledì 25 ottobre, Torino alle 19:00 in casa del Levallois, il MoraBanc dalle 19:45 sul campo del Cedevita Zagabria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Torino e MoraBanc Andorra sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Torino si riaffaccia all’Eurocup dopo la sconfitta di sabato ad Avellino: la squadra allenata da Luca Banchi ha perso per 72-63 al PalaDelMauro, dopo una partita equilibrata che di fatto si è inclinata dalla parte degli irpini negli ultimi due minuti. Nei quali la Sidigas è riuscita a costruirsi un parzialino di 7-0 cui la Fiat non è più riuscita a rispondere; fra le concause del ko anche il divario a rimbalzo, con Avellino capace di catturarne ben 17 in più (41-24 il computo totale). Torino è risultata meno efficace offensivamente: tra i singoli solo l’ala Lamar Patterson ha toccato la doppia cifra alla voce punti (15). Per Vujacic e compagni si è comunque trattato del primo stop stagionale, dopo le 3 affermazioni consecutive tra Lega A (battute Brindisi in trasferta e Sassari in casa) ed Eurocup. Settimana scorsa l’Auxilium ha onorato il ritorno in una competizione europea, espugnando il parquet del Cedevita Zagabria per 83-86 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 8 lunghezze (47-36); nel terzo quarto i ragazzi di coach Banchi sono rientrati di prepotenza con un break di 14-23, che ha posto le basi per gli ultimi 10’ punto a punto. E’ andata peggio al MoraBanc Andorra che ha perso in casa contro l’UNICS Kazan (68-76 il finale); nella sfida odierna Torino dovrà dunque fare attenzione alla voglia di riscatto degli avversari. Il quintetto base della Fiat dovrebbe vedere in azione Diante Garrett, Sasha Vujacic, Patterson, Valerio Mazzola e Trevor Mbakwe. Da valutare l’impiego dell’ala Deron Washington, uscito dolorante ad una gamba dopo il match di sabato.

© Riproduzione Riservata.