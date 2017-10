Infortunio Hayward/ Video NBA, Celtics choc: caviglia ko, stagione già finita?

Infortunio Hayward, video NBA; Bolton Celtics choc: caviglia ko, stagione già finita? Frattura alla caviglia per Gordon Hayward, a rischio l'intero campionato

18 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

(LaPresse)

Per Gordon Hayward la stagione NBA rischia di essere finita già alla prima partita. Il giocatore dei Boston Celtics infatti ha subito un gravissimo infortunio nel corso della partita contro i Cleveland Cavaliers che apriva la stagione del basket americano. Vi proponiamo il video, ma con una dovuta avvertenza: sono immagini abbastanza forti, a causa della torsione innaturale del piede di Hayward a causa dell’infortunio che gli ha causato la frattura della caviglia sinistra. Tutto questo è avvenuto in un apparentemente normale contrasto di gioco, che però ha avuto conseguenze drammatiche per Gordon Hayward. L’infortunio è stato talmente pauroso che la TNT ha deciso di non mostrare alcun replay. I giocatori e tutto il pubblico della Quicken Loans Arena di Cleveland hanno subito capito l’entità dell’infortunio, portandosi le mani tra i capelli. Per la cronaca, i Cavaliers hanno poi vinto per 102-99, ma il risultato passa decisamente in secondo piano.

GORDON HAYWARD, INFORTUNIO AL DEBUTTO

Un debutto decisamente amaro per Gordon Hayward al debutto non solo nella nuova stagione NBA ma anche in partite ufficiali con la maglia dei Celtics, dal momento che l’ala piccola ex Utah Jazz è arrivato a Boston questa estate dopo ben sette stagioni passate a Salt Lake City. Poco più di cinque minuti in campo ed ecco il patatrac, atterrando male con la caviglia che subisce una impressionante e innaturale torsione: fortemente a rischio l’intera stagione, dal momento che i tempi di recupero saranno inevitabilmente molto lunghi. Hayward naturalmente è già tornato a Boston, anticipando i compagni che stasera affronteranno Milwaukee nel secondo impegno del campionato.

