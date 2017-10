NBA/ Golden State beffata da Houston, Cleveland sorride e doma Boston. Oggi tocca a San Antonio Spurs

18 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Nell'Opening Day dell'NBA hanno trionfato Cavs e Rockets. La partita tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics è stata condizionata dall'infortunio occorso a Gordon Hayward. I Celtics non hanno perso lo spirito battagliero che li ha contraddistinti nella scorsa stagione, ma quando è emersa la maggiore esperienza dei Cavs e la qualità di LeBron James, nonostante la caviglia malconcia, gli equilibri del match sono cambiati. Sontuosa prestazione per LeBron James, autore di 29 punti, 16 rimbalzi, 9 assist e 2 stoppate. Un dominio totale a cui hanno contribuito Kevin Love, Derrick Rose, Jae Crowder, J.R. Smith e Dwayne Wade. Prima vittoria stagionale, dunque, per i Cavs, nonostante qualche dormita difensiva di troppo per larghi tratti del secondo tempo. L'abbraccio finale tra Kyrie Irving, il grande ex che ha chiesto la cessione per uscire dall'ombra di James, e LeBron è l'ultima immagine di una partita che è stata una sorta di antipasto dei playoff. Buon esordio per i Rockets, che hanno vinto e convinto contro Golden State. La vittoria di Houston alla Oracle Arena rappresenta il superamento di un test molto difficile, che quindi dà credibilità al progetto. I campioni in carica sono andati al tappeto per una grande prova di carattere e di squadra degli avversari. Nel momento più importante del match i Warriors hanno inspiegabilmente lasciato il piede dall'acceleratore, soprattutto in difesa.

NBA: IL PROSSIMO MATCH

ll campionato americano di Basket NBA 2017 ritorna oggi stasera, anche se saranno le 3.30 di domani in Italia. La sfida è tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. Nonostante la squadra sia rimasta nella sostanza la stessa della scorsa stagione, i San Antonio Spurs appaiono fuori dalla corsa per il titolo. Dopo l'amaro finale degli scorsi playoff, la squadra di Gregg Popovich si ripresenta ai nastri di partenza con un solo obiettivo: dare la caccia ai Golden State Warriors. Per riuscirci, però, avranno bisogno dei miglior Kawhi Leonard della carriera, ma le incognite sono tante. I Minnesota Timberwolves vogliono giocarsi un posto tra le prime otto a Ovest, e per riuscirci non hanno badato a spese: sono stati presi Jimmy Butler, Taj Gibson, Jeff Teague e Jamal Crawford, a cui è stata aggiunta l'esperienza di Aaron Brooks. Si tratta di rinforzi di personalità e professionalità che possono spingere la squadra ad avere un rendimento costante nel scorso della stagione, ciò che è mancato in quella precedente.

