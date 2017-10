Nanterre-Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Nanterre-Avellino: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20:30

18 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Nanterre-Avellino (LAPRESSE)

Nanterre-Avellino è una delle partite di basket in programma mercoledì 18 ottobre 2017: si gioca dalle ore 20:30 al Palais des Sports ‘Maurice Thorez’, per la seconda giornata di Champions League. Nanterre ed Avellino sono inserite nel Gruppo D la cui classifica vede in testa proprio i francesi e gli irpini, assieme ai belgi dell’Ostenda e ai greci dell’aria Salonicco tutti a quota 2 punti; seguono Besiktas, Zielona Gora (Polonia), Telekom Bonn (Germania) e CEZ Nymburk (Repubblica Ceca) a 1. Prossimo turno: entrambe le squadre scenderanno in campo mercoledì 25 ottobre, il Nanterre farà visita all’aria (ore 18:30) mentre Avellino riceverà l’Ostenda al PalaDelMauro (20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Nanterre e Avellino sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Secondo impegno di coppa per Avellino che nel debutto di settimana scorsa ha ottenuto un bel successo esterno, con il punteggio di 80-86, sul parquet del Besiktas. Questo nonostante la partenza ad handicap che ha visto gli irpini incassare ben 31 punti nel primo quarto, concluso sul -8 (31-23); nel secondo la squadra di Stefano Sacripanti è però rientrata in partita grazie ad un parziale di 24-17, dopo l’intervallo lungo è poi arrivato il sorpasso figlio di un altro break da 27-16. Negli ultimi 10’ Avellino è tornata a faticare dal punto di vista offensivo producendo appena 12 punti, ma riducendo il passivo a 16 e concludendo con la vittoria di 6 lunghezze. Tra i protagonisti principali Jason Rich, miglior marcatore della Sidigas con 21 punti, mentre Ariel Filloy ne ha portati 17 dalla panchina segnando 3 delle 4 triple tentate. I campani hanno vinto anche sabato scorso contro la Fiat Torino, nel match valido per la terza giornata del campionato italiano: la sfida si è sviluppata sui binari dell’equilibrio ma negli ultimi 2 minuti Avellino è riuscita a piazzare l’allungo decisivo, grazie in particolare a Bruno Fitipaldo che in quel lasso di tempo ha infilato 8 dei suoi 18 punti. Nel 72-63 conclusivo, che ha consegnato a coach Sacripanti il secondo successo in 3 giornate, anche 13 punti di Maarten Leunen e 12 con 9 rimbalzi per Dezmine Wells. Ora la squadra torna a concentrarsi sulla Champions League: tutti a disposizione per quanto riguarda la Sidigas -ad eccezione del lungodegente Shane Lawal- che dovrebbe presentarsi sul parquet con Fitipaldo, Rich, Wells, Leunen e il pivot ucraino Kyrylo Fesenko, che pare sulla via del pieno recupero dopo i recenti problemi ad un ginocchio. Ricordiamo che al termine della fase a gironi le prime 4 squadre in classifica proseguiranno con le Last 32, quinta e sesta passeranno in Eurocup mentre sesta e settima saranno eliminate.

