Reggio Emilia-Galatasaray/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Reggio Emilia-Galatasaray: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 2^giornata di Eurocup, si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 alle 20:30

18 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Reggio Emilia-Galatasaray: qui il francese Landing Sané, 26 anni, pivot della Reggiana (LAPRESSE)

Reggio Emilia-Galatasaray sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic (Serbia), Igor Dragojevic (Montenegro) e Agnus Baumanis (Lettonia). Squadre in campo mercoledì 18 ottobre 2017 al PalaBigi di Reggio Emilia, per la seconda giornata di Eurocup: palla a due in programma alle ore 20:30. Le due squadre fanno parte del Gruppo B, che dopo il primo giro di sfide presenta la seguente classifica: Bayern Monaco, Lietkabelis, Buducnoast Podgorica 2 punti e Reggio Emilia, Hapoel Gerusalemme e Galatasaray a 0. Nella prossima giornata, la terza, Reggio Emilia farà visita ai lituani del Lietkabelis (mercoledì 25 ottobre, ore 18:00) mentre il Galatasaray sarà impegnato sul parquet del Podgorica (sempre mercoledì 25 ma dalle 19:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup tra Reggio Emilia e Galatasaray sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Momento delicato per la Reggiana, che ha perso tutte le 4 partite sin qui disputate (record negativo nell’era Menetti). Settimana scorsa i biancorossi hanno esordito nel Gruppo B dell’Eurocup sul parquet del Buducnost Voli Podgorica: dopo aver chiuso secondo e terzo quarto in vantaggio, se pur di poco (57-61 il punteggio al 30’), Reggio Emilia è crollata nell’ultimo periodo e i montenegrini sono stati bravi ad approfittarne, con il break di 25 punti a 13 che ha deciso la sfida sancendo l’82-74 finale. Ai biancorossi non è bastato un buon Amedeo Della Valle, unico giocatore in doppia cifra alla voce punti (18 con 7/14 dal campo). Domenica invece è arrivato il terzo ko in altrettante partite di campionato contro Sassari; anche al PalaSerradimigni la Grissin Bon se l’è giocata alla pari nel primo tempo, per poi accusare un decisivo passaggio a vuoto nel terzo periodo in cui la Dinamo ha preso il volo, portandosi sul +14 grazie ad un break di 28 punti a 17 che ha posto le basi per il 77-67 dell’ultima sirena. Domenica prossima (22 ottobre) si tornerà al PalaBigi contro Capo d'Orlando, altra squadra ancora senza punti dopo i primi 3 turni: palla a due alle ore 18:15. Nel frattempo la società sta cercando un lungo sul mercato degli svincolati per rimediare all’infortunio di Riccardo Cervi: il pivot si è operato al ginocchio destro e ne avrà per circa 3 mesi. Quanto ai possibili rimpiazzi si parla del veterano austriaco Benjamin Ortner, scudetto l’anno scorso con Venezia, ma anche di Andrea Bargnani e Luca Campani, quest’ultimo ex Varese. Contro il Galatasaray previsto un quintetto base con Federico Mussini, Della Valle, Manuchar Markoishvili, Julian Wright e Landing Sané. Fuori causa per infortuni anche l’ala estone Slim-Sander Vene e il giovane centro Alessandro Vigori.

