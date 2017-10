Sassari-Oldenburg/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Sassari-Oldenburg: streaming video raiplay.it, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20:30

18 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Sassari-Oldenburg (LAPRESSE)

Sassari-Oldenburg si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 al PalaSerradimigni di Sassari: la partita è valida per la seconda giornata della Basketball Champions League e prende il via alle ore 20:30. Questa la classifica del Gruppo A prima del secondo turno: Monaco, Enisey Krasnoyarsk, Murcia e Pinzar Karsiyaka 2 punti mentre Sassari, Hapoel Holon, EWE Oldenburg e Juventus Utenza seguono a quota 1. Prossima giornata: Sassari giocherà in trasferta contro gli spagnoli del Murcia (mercoledì 25 ottobre ore 20:30), mentre l’Oldenburg ospiterà i turchi del Pinzar Karsiyaka (sempre mercoledì 25 ma dalle ore 20:00).

SASSARI-OLDENBURG, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Sassari e Oldenburg sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 27 del digitale terrestre e 225 dello Sky Box: collegamento dalle ore 20:20 e telecronaca dalle 20:30. Diretta anche in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Seconda casalinga di coppa per Sassari, che nella prima giornata è stata sconfitta tra le mura amiche dai turchi del Pinar Karsiyaka. La partita è stata molto equilibrata e ha visto svilupparsi al suo interno una sfida nella sfida: quella tra le ali Levi Randolph e Jarrod Jones; alla fine l’ha spuntata l’ex pesarese che trascinato il Pinar al colpo esterno, firmando ben 29 punti cui ha aggiunto 9 rimbalzi. Randolph si è ‘fermato’ a quota 27 mentre Rok Stipcevic ha contribuito con 13 punti e 5 assist. Il Banco di Sardegna, con l’amaro in bocca anche per alcune decisioni arbitrali discutibili nel finale di partita, si è poi riscattato nel week-end di Lega A in cui ha battuto Reggio Emilia -sempre al PalaSerradimigni- per 77-67. Dopo una partenza più favorevole agli ospiti (14-19 il punteggio dopo 10 minuti), Sassari ha preso in mano le redini del gioco scavando nei due quarti centrali un parzialone di 51-32, che le ha permesso di chiudere il terzo periodo sul +14 (65-51) e di amministrare la dote di vantaggio nei 10’ finali. 4 giocatori in doppia cifra per coach Federico Pasquini: Shawn James con 15 punti, Rok Stipcevic e Achille Polonara con 11 a testa e Scott Bamforth a quota 10. Non è sceso in campo il playmaker William Hatcher, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio ad un polpaccio accusato nella Supercoppa di settembre. L’ex Partizan Belgrado potrebbe partire dalla panchina contro l’Oldemburg, ma il condizionale rimane d’obbligo vista la precauzione recente. La Dinamo dovrebbe quindi proporre uno starting five con Spissu in cabina di regia, Bamforth nel ruolo di shooting guard, Randolph e Polonara negli slot di ala e Jones sotto canestro. Domenica (22 ottobre, ore 20:45) i sardi faranno visita alla Virtus Bologna nella quarta giornata di campionato.

