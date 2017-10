Zenit-Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Zenit-Trento: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 2^giornata di Eurocup, si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 19:15

18 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Zenit-Trento: qui l'argentino Andres 'Toto' Forray, 31 anni, playmaker dell'Aquila (LAPRESSE)

Zenit-Trento sarà diretta dagli arbitri Petri Mantyla (Finlandia), Rain Peerandi (Estonia) e Josip Radojkovic (Croazia). Seconda giornata di Eurocup, Gruppo D: nella serata di mercoledì 18 ottobre 2017, allo Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo, si affrontano i padroni di casa dello Zenit e l’Aquila Trento; palla a due alle ore 19:15. La classifica del Gruppo D vede in testa Gran Canaria (Spagna), Trento e Ulm (Germania) con 2 punti mentre Zenit, Asvel (Francia) e Tofas (Turchia) cercano la prima vittoria. Prossima giornata in programma mercoledì 25 ottobre: lo Zenit giocherà in trasferta contro l’ASVEL Villeurbanne (ore 20:45), mentre Trento riceverà in casa i turchi del Tomas Bursa (inizio alle 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup tra Zenit San Pietroburgo e Aquila Trento sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Trasferta insidiosa per Trento che si presenta a San Pietroburgo dopo aver subito la seconda sconfitta in 3 giornate di campionato. Sabato la squadra allenata da Maurizio Buscaglia ha perso in casa per mano della Germani Brescia, corsara al PalaTrento al termine di un match dal punteggio molto basso, in cui l’Aquila ha tirato molto e male da oltre l’arco dei tre punti (4 canestri su 27 tentativi per un pessimo 14,8%). Dal punto di vista statistico si sono salvati in due: il capitano Toto Forray, che come al solito ha dato l’anima chiudendo con 16 punti, 9 rimbalzi e 6 assist e il pivot Chane Behanan, una delle novità più positive di questo primo scorcio stagionale; per lui 13 punti, 7 rimbalzi e 5 assist contro la Leonessa. Che però ha sempre tenuto la testa avanti nel punteggio sfruttando la scarsa precisione avversaria: la squadra lombarda si è così confermata a punteggio pieno mentre Trento è rimasta a quota 2. Ora per i bianconeri è tempo di rivolgere l’attenzione all’Eurocup, competizione inaugurata settimana scorsa con la vittoria per 85-75 ai danni dell’ASVEL Villeurbanne. Tra i protagonisti ancora Behanan, top scorer del match con 19 punti cui ha aggiunto 5 rimbalzi e 4 assist, confermando la sua duttilità all’interno dell’area; contro i francesi in doppia cifra anche Dominique Sutton (13 punti), Shavon Shields (13 anche per lui) e Diego Flaccadori (11+7 rimbalzi e 4 assist). La trasferta contro lo Zenit offre all’Aquila una buona occasione di riscatto dopo lo stop in Lega A, ma attenzione perché anche i russi hanno una sconfitta cui rimediare: quella di mercoledì scorso sul campo dell’Herbalife Gran Canaria, che si è imposto per 97-87. Alla Yubileyny Arena coach Buscaglia dovrebbe mandare in campo un quintetto composto da Forray, Shields, Joao Gomes, Sutton e Behanan mentre il playmaker messicano Jorge Gutierrez, appena rientrato da un infortunio e sul parquet per 8 minuti contro Brescia, partirà probabilmente dalla panchina.

