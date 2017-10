Olimpia Milano-Fenerbahçe/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Olimpia Milano-Fenerbahçe: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 2^giornata di Eurolega, si gioca giovedì 19 ottobre 2017 (ore 20:45)

19 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Olimpia Milano-Fenerbahçe: qui Simone Pianigiani, 48 anni, allenatore di Milano (LAPRESSE)

Olimpia Milano-Fenerbahçe sarà diretta dagli arbitri Miguel Perez Perez (Spagna), Ioannis Foufis (Grecia) e Jakob Zamojski (Polonia). Squadre in campo giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 20:45, nella cornice del Mediolanum Forum di Assago, per la seconda giornata della regular season di Eurolega. Nel turno d’apertura entrambe le squadre sono state sconfitte: l’Olimpia Milano sul campo del CSKA Mosca, il Fenerbahçe in casa del Malaga. Prossima giornata: martedì 24 ottobre l’Olimpia, che in Eurolega è sponsorizzata AX Armani Exchange, giocherà in trasferta contro il Real Madrid (inizio ore 21:00), mercoledì 25 invece il Fenerbahçe riceverà i concittadini dell’Anadolu Efes Istanbul (ore 19:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

Olimpia Milano-Fenerbahçe sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nella seconda giornata di Eurolega l’Olimpia Milano affronta i campioni in carica del Fenerbahçe, una delle squadre più quotate per arrivare alle Final Four di Belgrado. L’Armani Exchange di Simone Pianigiani riparte dalla positiva prestazione di settimana scorsa, non coronata dal risultato ed anzi velata di rammarico per un esito che poteva essere diverso. Alla Megasport Marena di Mosca l’Olimpia si è erra per 93-84 dopo un primo tempo quasi dominato; in particolare nel quarto iniziale Milano ha prodotto un ottimo basket segnando ben 30 punti, a fronte dei 16 subiti, e confermando poi un vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo (38-48). Nella ripresa è però emersa la caratura del CSKA che ha completato il sorpasso sul 65-64, grazie ad un parziale di 27 punti a 16, prima di condurre in porto il successo nei 10’ conclusivi trascinato da Sergio Rodriguez (20 punti); all’Olimpia non è bastato mandare 4 giocatori in doppia cifra, da Andrew Goudelock (17 punti) a Dairis Bertans (14) passando per Vlado Micov (16) ed Arturas Gudaitis (15). Nel week-end invece i ragazzi di coach Piangiani hanno battuto Capo d’Orlando al PalaFantozzi, registrando la vittoria numero 3 in altrettante partite di campionato. Match spigoloso per l’Olimpia che ha quasi sempre mantenuto la testa avanti nel punteggio, faticando però a scrollarsi di dosso un’Orlandina che nell’ultimo quarto è passata anche a comandare -con un massimo margine di +4- prima di soccombere. Jordan Theodore si è confermato su ottimi livelli mettendo a referto 15 punti, 4 recuperi e 6 assist, importante anche il contributo di Micov che ha portato 12 punti dalla panchina. Nella prossima giornata Milano riceverà Brindisi, ancora senza punti in classifica, alle ore 18:15 di domenica 22 ottobre. Contro il Fenerbahçe, Piangiani dovrebbe schierare un quintetto base con Theodore e Goudelock nei ruoli di guardia, Awudu Abass e Micov come ali e Arturas Gudaitis sotto canestro. Incerto l’impiego di Davide Pascolo, a referto ma non sceso in campo contro Capo d’Orlando; in panchina anche Kaleb Tarczewski e Mantas Kalnietis che sono stati esclusi dalle gare di campionato.

