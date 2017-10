Real Madrid-CSKA Mosca/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Real Madrid-CSKA Mosca: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 2^giornata di Eurolega, si gioca giovedì 19 ottobre 2017 (ore 21)

19 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Real Madrid-CSKA Mosca (LAPRESSE)

Real Madrid-CSKA Mosca sarà diretta dagli arbitri Luigi Laconica (Italia), Borys Ryzhyk (Ucraina) ed Emin Mogulkoc (Turchia). Per il big match della seconda giornata di Eurolega l’appuntamento è al WiZnik Center di Madrid, dove dalle ore 21:00 di giovedì 17 ottobre il Real padrone di casa ospita i russi del CSKA. Nel primo turno della regular season entrambe hanno portato a casa i due punti: il Real Madrid di coach Pablo Laso ha espugnato il parquet dell’Efes Pilsen per 74-88, mentre il CSKA Mosca allenato dal greco Dimitris Itoudis ha piegato in casa l’Olimpia Milano (93-84). Nella prossima giornata il Real Madrid riceverà proprio l’AX di Simone Pianigiani (martedì 24 ottobre alle ore 21:00), il CSKA Mosca invece se la vedrà con il Panathinaikos dalle 19:00 di mercoledì 25.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega Real Madrid-CSKA Mosca sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Real Madrid-CSKA Mosca è la partita di Sergio Rodriguez: il playmaker spagnolo, l’anno scorso in NBA con i Philadelphia 76ers, è rientrato in estate nel vecchio continente accettando l’offerta dei moscoviti, che hanno visto partire proprio in direzione NBA il loro leader tecnico Milos Teodosic. Rodriguez, che ha compiuto 31 anni a giugno, si è affermato ai massimi livelli con la canotta del Real Madrid, che ha indossato dal 2010 al 2016 vincendo 3 campionati spagnoli, 4 edizione della Copa del Rey, 1 Coppa Intercontinentale e l’edizione 2014-2015 dell’Eurolega. Proprio ‘El Chacho’ è stato decisivo nella prima giornata di settimana scorsa: i suoi 20 punti hanno aiutato il CSKA a rimontare un’Olimpia Milano che nel primo tempo aveva messo in seria difficoltà l’armata rossa di coach Itoudis. Bene anche Nando De Colo, che pur orfano del ‘fratello’ Teodosic ha ricominciato a flirtare con il canestro avversario (19 punti); dal canto suo l’ala Will Clyburn, uno degli acquisti estivi, ha contributo con una doppia doppia da 15 punti a 12 rimbalzi. Meno sofferta è stata l’affermazione del Real Madrid in casa dell’Anadolu Efes: partita indirizzata già nel primo quarto in cui le Merengues hanno segnato 9 punti in più (19-28), per la spallata decisiva si è comunque dovuto attendere i 10’ finali ed il break di 18-26 che ha sancito il 74-88 dell’ultima sirena. Subito in grande spolvero Luka Doncic, il diciottenne prodigio che a modo suo sta reinterpretando il ruolo che fu proprio del Chacho Rodriguez: per la stellina slovena una prima giornata da 27 punti (9/14 dal campo, 6/7 ai liberi), ci ha messo del suo anche il pivot messicano Gustavo Ayon autore di 16 punti e 10 rimbalzi. Tra le fila degli spagnoli rimane assente Sergio Llull, che a fine estate si è infortunati ai legamenti di un ginocchio e ne avrà almeno fino al 2018. Per il CSKA invece l’unico giocatore infortunato è il lungo uzbeko Pavel Korobkov, alle prese con un problema ad un piede.

