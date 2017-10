Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata, live score 2^ giornata (19-20 ottobre 2017)

Risultati basket Eurolega: classifica aggiornata, live score della 2^ giornata del girone unico della competizione europea. Le squadre sono in campo giovedì 19 e venerdì 20 ottobre

19 ottobre 2017

Risultati basket Eurolega, 2^ giornata (Foto LaPresse)

Seconda giornata di basket Eurolega 2017-2018 in arrivo: come sempre le partite si snodano lungo un percorso di due giorni, con inizio giovedì 19 ottobre. Si parte alle ore 20:05 con Maccabi-Baskonia, alle 20:15 avremo Panathinaikos-Bamberg, alle ore 20:45 si gioca Olimpia Milano-Fenerbahçe mentre alle ore 21:00 ecco Real Madrid-Cska Mosca. Venerdì 20 ottobre partenza alle ore 19 con Stella Rossa-Barcellona e Khimki-Zalgiris Kaunas; alle ore 20 ecco Olympiacos-Unicaja Malaga, alle ore 21:00 infine Valencia-Anadolu Efes.

RISULTATI E CLASSIFICA EUROLEGA

RISULTATI EUROLEGA, LA SITUAZIONE

Chiaramente è presto per tracciare una valutazione sulla stagione, ma possiamo dire che delle grandi big attese alla vigilia ha steccato soltanto il Fenerbahçe, battuto all’esordio dall’insidiosa Olimpia Lubiana che è tornata in Eurolega dopo la stagione di pausa. Il Real Madrid ha demolito l’Efes al di là del punteggio, il Cska Mosca purtroppo ha rimontato uno svantaggio in doppia cifra battendo Milano, mentre il Barcellona ha dimostrato di poter cancellare il pessimo 2016-2017 non dando mai speranza al Panathinaikos. L’altra greca, l’Olympiacos, pur senza Vassilis Spanoulis ha dominato contro il Baskonia grazie a un dominante Georgios Printezis; la sfida diretta tra le due esordienti nel nuovo formato si è risolta in favore del Khimki che sul parquet di casa ha superato il Valencia, il Maccabi Tel Aviv si è preso una vittoria importante e netta sul campo del Bamberg. Chiaramente questa formula con il girone unico fa sì che, almeno sulla carta, non ci siano partite morbide o del tutto abbordabili; è solo nel prosieguo della stagione che si capirà davvero in che modo verranno creati i rapporti di forza tra le sedici squadre.

LA NUOVA MILANO

L’Olimpia Milano approccia questa Eurolega con la chiara e ferrea volontà di non ripetere l’ultimo posto dell’anno passato e, soprattutto, volendo prendersi la qualificazione ai playoff. Entrare nelle prime otto non sarà affatto semplice: alcuni dei posti sembrano già essere blindati, e dunque bisognerà fare la corsa su determinate squadre. L’esordio è stato negativo nel risultato perchè è arrivata una sconfitta a Mosca; dal punto di vista psicologico la rimonta subita da un consistente vantaggio costruito nel primo tempo ha fatto male, ma la realtà dei fatti è che la squadra di Simone Pianigiani ha lasciato intendere di poter vincere contro tutti se rimane concentrata e gioca la pallacanestro che ha in mente. Proprio questi aspetti però potrebbero costituire un problema: l’Eurolega è una competizione nella quale avere intensità per tutti i 40 minuti può risultare decisivo, in questo senso Milano deve sicuramente migliorare perchè spesso e volentieri il suo problema è stato quello dei cali di tensione all’interno di una singola partita. Il calendario è terribile: prima il Cska, poi i campioni d’Europa in carica. Tuttavia adesso si ritrova il parquet del Forum, e l’Olimpia vuole dimostrare di essere in corsa per un posto nei quarti di finale di questa entusiasmante Eurolega.

RISULTATI EUROLEGA 2017-2018, 2^ GIORNATA

Giovedì 19 ottobre

ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Baskonia

ore 20:15 Panathinaikos-Bamberg

ore 20:45 Olimpia Milano-Fenerbahçe

ore 21:00 Real Madrid-Cska Mosca

Venerdì 20 ottobre

ore 19:00 Khimki-Zalgiris Kaunas

ore 19:00 Stella Rossa-Barcellona

ore 20:00 Olympiacos-Unicaja Malaga

ore 21:00 Valencia-Anadolu Efes

CLASSIFICA EUROLEGA 2017-2018

Barcellona 1-0 (+27)

Maccabi Tel Aviv 1-0 (+17)

Real Madrid 1-0 (+14)

Olympiacos 1-0 (+11)

Cska Mosca 1-0 (+9)

Khimki 1-0 (+5)

Zalgiris Kaunas 1-0 (+2)

Unicaja Malaga 1-0 (+1)

Fenerbahçe 0-1 (-1)

Stella Rossa 0-1 (-2)

Valencia 0-1 (-5)

Olimpia Milano 0-1 (-9)

Baskonia 0-1 (-11)

Anadolu Efes 0-1 (-14)

Bamberg 0-1 (-17)

Panathinaikos 0-1 (-27)

