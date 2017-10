Video/ Nanterre Avellino (89-81): highlights della partita (Basket champions League)

Video Nanterre Avellino (risultato finale 89-81): gli highlights e i gol della partita di basket valida per il secondo turno della Champions League 2017-2018.

19 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Nanterre Avellino (LaPresse)

La Sidigas Avellino, dopo la grande vittoria ad Istanbul contro il Besiktas, cade sul parquet del Nanterre che vola in testa alla classifica . Gli irpini lottano fino alla fine a testa alta ma devono arrendersi alla grandissima serata della coppia della coppia Shuler-Schaffartzik che fanno 45 punti in due. Alla Sidigas non basta la prova più che positiva del trio Filloy-Rich-Scrubb. Primo quarto che viaggia sul filo dell'equilibrio con Nanterre che prova a scappare con le triple di Invernizzi, ma Zerini è Filloy rispondono a tono e fanno andare Avellino sul 19-19 alla fine dei primi 10'. Un antisportivo a Wells consente a Nanterre di scavare il primo solco ad inizio secondo quarto, poi arriva Shuler a bombardare dalla lunga distanza e Nanterre vola sul +10. Si va al riposo lungo sul 38-30.

L'INTERVALLO

Nanterre continua a trovare tiri dalla lunga distanza con la coppia Invernizzi-Schaffartzik e al 26' è sul 50-38. Rich e Scrubb provano a mantenere in gara Avellino, ma Ducteil inizia a fare la voce grossa sotto i tabelloni. 57-48 il parziale del terzo quarto. Nell'ultimo periodo Nanterre sembra avere ormai la gara in pugno quando Schaffartzik realizza la tripla del +14 (72-58). Avellino però non molla ed ha una reazione d'orgoglio con il duo Rich e Scrubb ed inizia piano piano a recuperare fino ad arrivare al clamoroso -5 al 38' (81-76). Rich fallisce però la tripla del -2, mentre Scrubb realizza il -4 a soli 53'' dalla sirena, ma lo stesso Scrubb commette un fallo antisportivo che spalanca definitivamente le porte della vittoria a Nanterre che chiude sull'89 a 81.

© Riproduzione Riservata.