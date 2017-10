Video/ Reggio Emilia Galatasaray (74-71): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Reggio Emilia Galatasaray (risultato finale 74-71): gli highlights della partita di basket valida per il secondo turno del torneo Eurocup 2017-2018.

19 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Reggio Emilia Galatasaray (LaPresse)

Reggio Emilia batte la corazzata Galatasaray con una prestazione tutto cuore. I primi canestri sono ad opera dei centri, con Reynolds in evidenza che segna i primi sei. Le squadre si sfidano a viso aperto, con gli Arsàn a sostenere a gran voce la squadra. Protagonista assoluto del primo quarto Reynolds che schiaccia il suo punto numero 11 nel finale di primo quarto. All’intervallo si va sul 18 a 18, dopo l’ingresso anche di Bonacini che fallisce il sorpasso sulla sirena. Il Galatasaray riparte con un’altra marcia nel secondo quarto, tanto deve costringere subito Memetti al timeout. I turchi allungano sul 22 al 30 al 15' e nuova sospensione di casa, con Wright da 5 e De Vico da 4, con difesa a uomo, mentre il tiro da tre resta una chimera.. Alla prima spallata degli ospiti Reggio replica con Della Valle che piazza una tripla e innesca da metà campo l’alley-oop di Wright. Si va all'intervallo lungo sul 31 a 36.

L'INTERVALLO

Della Valle ne mette 5 consecutivi nel terzo quarto confermando la serata di grazia. Nel frattempo Reynolds è a 17 punti con 7 rimbalzi, purtroppo per Maroishvili arriva anche il suo quarto fallo che lo toglie dalla contesa. Reggio però paga diversi missmatch, ma nonostante ciò la gara è tutt’altro che chiusa tanto che all’ultimo riposo si va sul 52 a 53. Inizia l'ultimo quarto, ed un parziale di 0-7 fa tremare i padroni di casa. Torna Markoishvili per un evanescente Nevels, Reggio è in bonus mentre solo al 36' il Galatasaray commette il suo primo fallo. L’antisportivo a Summers consente a Candi di segnare i suoi primi punti in Europa e di raggiungere il pareggio a quota 66. La quarta e la quinta bomba di Della Valle valgono il sorpasso e il + 6 a 2' dalla fine. La Grissin Bon stringe i denti in difesa e l’ex di turno riporta al +5 a 30? dalla conclusione. Candi rischia di buttare alle ortiche con un passaggio scellerato la vittoria che però arriva per 74 a 71 per la festa dei padroni di casa.

