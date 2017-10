Avellino-Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Avellino-Reggio Emilia (LAPRESSE)

Avellino-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Luca Weidmann e Gianluca Calbucci: appuntamento al PalaDelMauro nella serata di lunedì 2 ottobre 2017, palla a due ore 20:45. Sidigas e Grissin Bon, solo qualche mese fa opposte nei quarti scudetto (3-0 per i campani), si ritrovano di fronte nel primo monday night del nuovo campionato di basket Lega A: entrambe partono con obiettivi ambiziosi ed anche per questo si preannuncia un match godibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Avellino-Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Il sito web ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una schermata azione per azione del match con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

QUI AVELLINO

Dopo le estenuanti semifinali scudetto dell’anno scorso, perse solamente a gara-7 contro i futuri campioni d’Italia di Venezia, Avellino si ripresenta competitiva ai nastri di partenza della nuova stagione. In cui la Sidigas prenderà parte anche alla Champions League nel gruppo D: i primi avversari estratti dall’urna sono i turchi del Besiktas, i cechi del CEZ Nymburk, i greci dell’Aris Salonicco, i belgi dell’ostenta e i polacchi del Zielona Gora; altri due si aggiungeranno dopo il terzo turno preliminare. Per affrontare degnamente il doppio fronte, la società campana ha costruito un altro roster molto competitivo almeno sulla carta: i confermati rispetto ad un anno fa sono Andrea Zerini, Maarten Leunen, Kyrylo Fesenko e Salvatore Parlato. Da Venezia è arrivato Ariel Filloy, reduce da un Europeo molto positivo dal punto di vista personale; ottimo anche l’ingaggio del play uruguaiano Bruno Fitipaldo, trascinatore di Capo d’Orlando fino al dicembre scorso prima di terminare la stagione al Galatasaray. Altre conoscenze del basket nostrano sono il tiratore Lorenzo D’Ercole arrivato da Sassari e il pivot Shane Lawal, che proprio con la Dinamo vinse da protagonista lo scudetto nel 2015 e che torna in Italia dopo un biennio a Barcellona. A completare la campagna acquisti gli statunitensi Dezmine Wells (ala classe 1992) e Jason Rich (guardia dell’86’), che in precampionato hanno già offerto lampi di talento, poi l’ala canadese Thomas Scrubb (classe 1991) e il lungo senegalese Hamady Ndiaye (1987).

QUI REGGIO EMILIA

La Grissin Bon, allenata per la settima stagione consecutiva da Massimiliano Menetti, ripropone un nucleo di giocatori italiani composto dai ‘vecchi’ Amedeo Della Valle e Riccardo Cervi e dagli emergenti Federico Bonacini (classe 1999), Leonardo Candi (play del ’97 arrivato dalla Fortitudo Bologna), Niccolò De Vito (guardia-ala classe 1994) ed Alessandro Vigori (pivot del ’99). In più è tornato dagli States il playmaker Federico Mussini che si candida ad un ruolo da protagonista, dopo l’esperienza biennale alla St. John’s University. Altro ritorno importante in Italia è quello dell’ala georgiana Manuchar Markoishvili, già protagonista a Cantù dal 2009 al 2013, mentre rispetto all’ultima stagione sono stati rifirmati gli USA Jalen Reynolds e Julian Wright. Completano il roster a disposizione di Menetti l’ala estone Slim-Sander Vene (26 anni), la combo-guard statunitense Garrett Nevels (24) e il pivot transalpino Landing Sanè (26). Quest’anno la Reggiana punta anzitutto a confermarsi tra le prime squadre del campionato italiano, magari migliorando il sesto posto dell’ultima regular season per avere un tabellone migliore nei playoff. In Eurocupà invece i biancorossi sono stati inseriti nel Gruppo B assieme a Galatasaray, Bayern Monaco, Appel Gerusalemme, Lietkabelis e Budocnost Podgorica: prime quattro di ciascun girone alle Top 16, ultime due eliminate.

© Riproduzione Riservata.