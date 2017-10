Stella Rossa-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Stella Rossa-Barcellona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 2^giornata di Eurolega, si gioca giovedì 19 ottobre 2017 (ore 19)

20 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Stella Rossa-Barcellona: qui lo spagnolo Juan Carlos Navarro, 37 anni, playmaker del Barça (LAPRESSE)

Stella Rossa-Barcellona è una delle partite in programma per la seconda giornata dell’Eurolega 2017-2018: il match si gioca all’Aleksander Nikolic Hall di Belgrado, che ospiterà anche le Final Four di maggio, dalle ore 19:00 di venerdì 20 ottobre 2017. Nel turno di settimana scorsa la Stella Rossa ha perso per 78-76 sul parquet dello Zalgiris Kaunas, mentre il Barcellona ha superato in casa il Panathinaikos con il punteggio di 98-71. Quanto alla prossima giornata: martedì 24 ottobre i serbi saranno impegnati in trasferta contro il Khimki Mosca (palla a due ore 19:00), i catalani invece riceveranno lo Zalgiris Kaunas (ore 21:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega Stella Rossa-Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La Stella Rossa allenata da Dusan Alimpijevic punta al riscatto, dopo il ko nel turno d’apertura sul parquet dello Zalgiris Kaunas. La partita si è snodata sul filo dell’equilibrio dall’inizio alla fine, con lo Zalgiris di coach Jasikevicius avanti dopo il primo tempo (43-40) e la Stella Rossa in vantaggio al termine del terzo periodo (53-57); nell’ultimo però i lituani hanno piazzato il break decisivo di 25 punti a 19, che gli ha permesso di operare il controsorpasso e portare a casa i primi due punti. Questo nonostante l’intensa attività dei lunghi Pero Antic e Milko Bjelica, che hanno messo assieme 35 punti (17 il macedone, 18 il montenegrino) supportati dall’ex Siena Taylor Rochestie, che ha messo a referto 10 punti e 7 assist. Contro il Barcellona servirà un miglior lavoro di squadra a rimbalzo, dopo i soli 23 catturati a Kaunas (contro i 32 avversari); da non sottovalutare anche il fattore campo che a Belgrado può sempre valore di più. Nel roster di coach Alimpijevic anche un altro ex del campionato ovvero l’ala James Feldeine, che ha giocato a Cantù nella stagione 2014-2015. Il Barcellona invece spera di bissare il bel successo di settimana scorsa, ottenuto ai danni di un’avversaria ben quotata quale il Panathinaikos: nel 98-71 finale ha brillato in particolare il lungo francese Kevin Seraphin, arrivato in estate dopo l’esperienza agli Indiana Pacers e subito decisivo con 24 punti e 9 rimbalzi; bene anche il suo connazionale Adrien Moerman, un altro dei nuovi acquisti: per la guardia classe 1988, ex Darussafaka, doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi. Barcellona che poi si è ripetuto nel weekend di campionato spazzando via il Monbus Oblatorio, battuto per 102-58 con 19 punti del lungo Pierre Oriola: per i catalani si è trattato del quarto successo in altrettante giornate di Liga ACB. Situazione infortunati: l’ala Victor Claver è ancora indisponibile, mentre il pariruolo Rakim Sanders (ex Sassari e Milano) potrebbe tornare a disposizione di coach Sito Alonso.

