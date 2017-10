Venezia-Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Venezia-Cremona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca sabato 21 ottobre 2017 alle ore 20:45

Diretta Venezia-Cremona: qui lo statunitense Dominique Johnson, 30 anni, guardia di Venezia (LAPRESSE)

Venezia-Cremona sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Evangelista Caiazza e Andrea Bongiorni. Nel massimo campionato di basket, l’anticipo della quarta giornata si gioca al PalaSport Taliercio di Venezia-Mestre: sabato 21 ottobre 2017 scendono in campo i padroni di casa della Reyer e la Vanoli Cremona, palla a due in programma alle ore 20:45. In classifica i campioni d’Italia di Venezia sono a punteggio pieno con 6 punti, Cremona invece si è sbloccata nell’ultimo turni incamerando le prime 2 lunghezze. Prossima giornata: Venezia farà visita alla Virtus Bologna (domenica 29 ottobre ore 17:00), mentre Cremona affronterà la seconda trasferta di fila sul parquet di Pesaro (sempre domenica 29/10 ma dalle 12:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Venezia-Cremona sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VENEZIA

In settimana la Reyer è scesa in campo contro i greci dell’AEK Atene, per la seconda giornata della Basketball Champions League: la partita è stata tirata e si è decisa solo dopo un overtime; l’ultima sirena ha visto prevalere i greci con il punteggio di 101-103, per gli orogranata si è trattato del primo ko europeo dopo la vittoria nella prima giornata (108-101 sul Banvit Bandirma). Ancora una volta si è distinto il lituano Gediminas Orelik, in doppia doppia con 25 punti e 10 rimbalzi, doppia cifra anche per Dominique Johnson (20 punti) e per il croato Hrvoje Peric (19+7 rimbalzi). Venezia ha così visto interrompersi a 4 la serie di partite senza sconfitte, dopo i 3 successi di campionato e il suddetto di coppa: il prossimo appuntamento con la Champions League è fissato per martedì (24 ottobre) alle ore 18:30, contro i polacchi del Rosa Radom. Prima la Reyer deve affrontare una Vanoli Cremona galvanizzata dalla sua prima vittoria in campionato, ottenuta domenica ai danni di Pistoia. Per coach Walter De Raffaele rimane indisponibile Stefano Tonut, che in settimana ha rinnovato con il club fino al 2013; out per problemi fisici anche l’ala ceca Tomas Kyzlink. Il quintetto base orogranata dovrebbe essere formato da MarQuez Haynes, Johnson, Orelik, Peric e Mitchell Watt.

QUI CREMONA

La Vanoli di coach Meo Sacchetti dovrebbe rispondere con Michele Ruzzier nel ruolo di playmaker, Darius Johnson-Odom come shooting guard, Kelvin Martin in ala piccola, Landon Milbourne (in dubbio avendo riposato nei giorni scorsi, causa lombalgia) da numero 4 ed Henry Sims sotto canestro. I lombardi si presentano al Taliercio sull’onda dell’ultimo successo ai danni di Pistoia (92-77): l’MVP della partita è stato Johnson-Odom che si è letteralmente preso la scena, concludendo con 34 punti frutto di 11/15 dal campo e 9/11 ai liberi. E dire che l’ex canturino aveva vissuto una settimana difficile, dopo l’aggressione subita a Milano il lunedì precedente; in ogni caso Meo Sacchetti spera che la sua guardia possa mantenersi su alti livelli di rendimento, diventando il leader tecnico di una squadra che in questo campionato punta anzitutto alla salvezza dopo il rispescaggio estivo, dovuto al fallimento di Caserta. Domenica scorsa anche il ‘grande vecchio’ Drake Diener ha offerto un bel contributo, portando dalla panchina 17 punti in 21 minuti. Per l’anticipo di sabato 21 ottobre i pronostici pendono dalla parte di Venezia, vedremo se Cremona sarà in grado di sorprendere: in tal senso un ruolo importante potrebbero giocarlo i vari Martin, Milbourne e soprattutto Sims, gli americani della Vanoli che nei turni precedenti si sono espressi a sprazzi.

