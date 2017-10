Cantù-Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Cantù-Trento: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 18:15

22 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Cantù-Trento (LAPRESSE)

Cantù-Trento sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Dario Morelli e Matteo Boninsegna: palla a due alle ore 18:15 di domenica 22 ottobre 2017. La partita si gioca al PalaDesio ed è valida per la quarta giornata del campionato di basket Lega A: in classifica entrambe le squadre viaggiano con 2 punti. Nel prossimo turno la Red October di coach Marco Sodini anticiperà ad Avellino sabato 28 ottobre (inizio ore 20:45), mentre l’Aquila allenata da Maurizio Buscaglia riceverà Reggio Emilia nel posticipo domenicale (29/10 ore 20:15, match in diretta su Rai Sport).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cantù-Trento non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI CANTU’

La squadra brianzola deve riscattarsi dopo la batosta subita nel derby contro Varese: lunedì scorso a Masnago le squadre sono rimaste vicine nel primo quarto, poi i padroni di casa hanno spiccato il volo lasciando alla Red October solo le briciole, come ben spiega il risultato finale di 95-64. Un peccato soprattutto perché nel turno precedente, Cantù aveva ottenuto la prima vittoria in campionato schiantando la Vanoli Cremona, altra squadra corregionale, per 97-80 mostrando qualche primo segnale interessante. D’altra parte la sfida contro Varese va dimenticata in fretta: in tal senso la partita casalinga contro Trento rappresenta una buona occasione per voltare pagina e ripartire. In settimana coach Marco Sodini ha potuto lavorare con la squadra al completo: contro Trento previsto un quintetto base con Jaime Smith in cabina di regia, Randy Culpepper guardia tiratrice, Jeremy Chappel ala piccola, Christian Burns da numero 4 e Andrea Crosariol nel ruolo di pivot. Burns e Crosariol sono stati inseriti dal ct Meo Sacchetti nella lista dei giocatori preconvocati dalla Nazionale azzurra, che a fine novembre affronterà Romania (martedì 24 a Torino) e Serbia (giovedì 26 a Belgrado) per le qualificazioni ai Mondiali 2019. Tornando a Cantù e all’avvio di campionato, buone indicazioni sono arrivate da Jeremy Chappel che sta viaggiando a 16,7 punti di media e con il 50% al tiro pesante (8/16). Una novità riguarda invece il PalaDesio, che a partire dal match odierno riapre il secondo anello: buona notizia per i tifosi canturini che avevano espresso il loro dissenso sulla chiusura del settore.

QUI TRENTO

La Dolomiti Energia è reduce da due partite uguali nella sostanza ma ben diverse nella modalità. Due giornate fa la squadra di Maurizio Buscaglia è andata a tanto così dall’espugnare il campo di Venezia, cedendo solamente all’ultimo tiro dell’avversario Orelik. L’ultimo turno ha invece visto Trento cadere in caso per mano di una Germani Brescia in gran forma: l’Aquila ci ha comunque messo del suo limitando la produzione offensiva a soli 55 punti, alla Leonessa ne sono così bastati 66 per uscire dal PalaTrento con i due punti in tasca. Entrambe le squadre hanno spadellato dalla lunga distanza, i bianconeri in particolare hanno concluso con un desolante 4/27 per il 14,8%, che assieme alle 16 palle perse ha contribuito a vanificare il buon lavoro a rimbalzo (42-38 il computo totale). Archiviato il ko interno, Trento è volata a San Pietroburgo per la seconda giornata di Eurocup: contro lo Zenit è maturata un’altra sconfitta per 81-70, nonostante un primo quarto da 14-21 e un buon primo tempo; nella ripresa l’Aquila è calata progressivamente lasciando spazio alla rimonta dei russi, che nei 10’ conclusivi hanno piazzato l’ultima spallata concedendo appena 9 punti agli avversari. In evidenza per i bianconeri la coppia Dominique Sutton-Sharon Shields, capace di sfornare 36 punti (18 a testa). 22 minuti in campo per Jorge Gutierrez, il playmaker messicano che sta cercando la forma migliore dopo il recente infortunio: per lui in russia 1 solo punto ma con 6 rimbalzi e 4 assist. A Desio dovrebbe essere ancora Toto Forray a partire titolare: con lui previsti anche Shields, Sutton, Beto Gomes e il pivot Chane Behanan.

