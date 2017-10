Olimpia Milano-Brindisi/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Olimpia Milano-Brindisi: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 18:15

Olimpia Milano-Brindisi sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gabriele Bettini e Alessandro Percivalle. Palla a due alle ore 18:15 di domenica 22 ottobre 2017, la partita si gioca al Mediolanum Forum di Assago ed è valida per la quarta giornata del campionato di basket Lega A. In classifica le due squadre occupano posizioni opposte: l’Olimpia Milano viaggia nel vagone di testa con 6 punti, mentre Brindisi è ancora ferma a quota 0. Nel prossimo turno l’EA7 farà visita a Sassari (domenica 29 ottobre ore 17:00), mentre la Happy Casa riceverà Brescia al PalaPentassuglia (sempre domenica 29 ma dalle 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano-Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI OLIMPIA MILANO

Finora la squadra di Simone Piangiani ha vinto tutte le partite disputate in campo nazionale (5, 2 di Supercoppa Italiana e 3 in campionato), ma non è riuscita a ripetersi nelle due uscite europee. Ciononostante, anche il ko di giovedì sera contro il Fenerbahçe ha dimostrato che Milano sembra sulla buona strada, per competere non solo in Lega A ma anche in Eurolega. I turchi allenati da Zelimir Obradovic si sono imposti per 86-92 ad Assago, ma hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per piegare un’Armani Exchange capace di recuperare uno svantaggio in doppia cifra. E’ successo nell’ultimo periodo, quando i biancorossi hanno imposto ai campioni in carica un break di 26 punti a 16, che ha sancito la parità a quota 80 trascinando la partita all’overtime. Per Pianigiani non sono mancate le buone indicazioni anche dal punto di vista individuale: il lettone Dairis Bertans ad esempio ha sfoderato una prestazione solida e produttiva (16 punti), mentre il playmaker Jordan Theodore -autore di 15 punti e 7 assist- ha offerto un’altra prova di affidabilità al netto della sofferenza in fase difensiva; bene anche Amath M’Baye, peraltro ex proprio di Brindisi, che ha concluso a quota 16 punti con 4/5 da tre. Ancora assente invece Davide Pascolo le cui condizioni rimangono da monitorare: contro la Happy Casa andrà a referto ma potrebbe non giocare. In quintetto dovrebbero partire Theodore, un Andrew Goudelock in cerca di riscatto dopo la non esaltante gara di coppa, Bertans in ala piccola e il tandem M’Baye-Cusin ad occupare l’area. Non al meglio Abass e Cinciarini ma entrambi dovrebbero essere a disposizione.

QUI BRINDISI

La squadra pugliese cerca i primi punti in questo campionato, anche se la missione si presenta tra le più difficili. Nei primi tre turni i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno perso contro Torino (67-72), Pistoia (83-77) e Venezia (74-77). Sabato scorso, di fronte ai campioni d’Italia della Reyer, Brindisi ha comunque offerto una prestazione positiva rimanendo quasi sempre avanti nel punteggio; i pugliesi sono però calati nell’ultimo e decisivo quarto, in cui Venezia ha infilato quasi il doppio dei punti (9-16) trovando la vittoria grazie all’ultimo canestro di Michael Bramos. Nel tabellino finale gran doppia doppia per il pivot haitiano Cady Lalanne, capace di raccogliere ben 18 rimbalzi (13 di media nelle prime 3 partite) e di segnare 13 punti, mentre il trio Anthony Barber-Mwlenko Tepic-Scott Suggs ha combinato 42 punti complessivi (rispettivamente 15, 14 e 13). Pur con percentuali di tiro simili ed un maggior numero di rimbalzi totali (50 contro i 32 di Venezia) Brindisi è ancora uscita sconfitta, dando comunque importanti segnali di vitalità. Coach Dell’Agnello spera che le sua squadra possa replicare la prestazione ad Assago, anche di fronte ad un avversario globalmente superiore come l’Olimpia Milano. Lo starting five brindisino dovrebbe comprendere Barber, Suggs, Tepic, Brian Randle e Lalanne. Ormai pronto a rientrare in gruppo la giovane ala Daniel Donzelli, che ha saltato le ultime sfide per infortunio.

