Pistoia-Avellino/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Pistoia-Avellino sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Mark Bartoli e Guido Giovannetti. La partita si gioca al PalaCarrara domenica 22 ottobre 2017, con palla a due alle ore 12:00, ed è valida per la quarta giornata del massimo campionato di basket. Di fronte la The Flexx Pistoia di coach Vincenzo Esposito e la Sidigas Avellino allenata da Stefano Sacripanti: in classifica le due squadre si trovano entrambe a 4 punti. Nel prossimo turno Pistoia giocherà a Varese (domenica 29 ottobre, ore 18:15), mentre Avellino riceverà Cantù nell’anticipo di sabato 28 (ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pistoia-Avellino sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 12:00. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI PISTOIA

La The Flexx vuole riscattare il ko subito a Cremona nell’ultimo turno: al PalaRadi i toscani hanno incontrato una Vanoli in grande spolvero, e in particolare un Darius Johnson Odom in serata di grazia. La guardia americana ha fatto a fettine la difesa pistoiese concludendo con 34 punti in 28 minuti, e trascinando Cremona la primo successo in campionato. Per la The Flexx si è invece trattato del primo scivolone, dopo i bei successi ottenuti ai danni di Capo d’Orlando (57-73) e Brindisi (83-77). Nel frattempo coach Esposito e i tifosi stanno scoprendo i volti nuovi: nelle ultime due sfide si è messo in buona evidenza l’ala Jayden Bond, statunitense classe 1993 autore di 23 punti e 10 rimbalzi nel ko di PalaRadi. Anche il suo connazionale Markus Kennedy, pivot di 26 anni, ha mostrato buone cose nelle sue prime apparizioni: nonostante una condizione fisica non ancora al top, il numero 5 pistoiese ha registrato medie di 9 punti e 9,4 rimbalzi nelle prime 3 giornate. A proposito di infortuni attenzione alla situazione di Tyrus McGee, l’acquisto di punta del mercato biancorosso: il ventiseienne ex Cremona e Venezia convive da settimane con un polso in disordine, per questo il suo impiego contro Avellino rimane in dubbio. Non dovesse farcela coach Esposito potrebbe schierare in quintetto Fabio Mian, nelle altre quattro caselle previsti il playmaker Ronald Moore, le ali Duda Sanadze e Bond e il pivot Kennedy.

QUI AVELLINO

Nell’ultimo turno di campionato la Sidigas ha piegato un cliente ostico come Torino per 72-63, al termine di una partita equilibrata e decisa solo negli ultimi 2 minuti. Il playmaker uruguaiano Bruno Fitipaldo ha concluso come top scorer della partita con 18 punti, mentre Dezmine Wells ha sfiorato la doppia doppia mettendo a referto 12 punti e 9 rimbalzi. Gli irpini sono poi tornati in campo mercoledì per la seconda giornata di Champions League: la trasferta contro i francesi del Nanterre si è conclusa con il ko per 89-81, nonostante un Ariel Filloy capace di portare 19 punti dalla panchina; in doppia cifra anche Jason Rich (18 punti), Thomas Scrubb (14) e Fitipaldo (13). Decisivo a favore dei transalpini è risultato il secondo quarto, in cui Avellino è riuscita a segnare solo 11 punti subendone 19; negli altri parziali le due squadre si sono equivalse a livello di fatturato offensivo, dando vita ad una vera sparatoria negli ultimi 10’ (32 punti il Nanterre, 33 la Sidigas). Non è sceso in campo Kyrylo Fesenko, che aveva disputato una fetta di partita (19 minuti) contro Torino: il pivot ucraino convive ancora con festini al ginocchio sinistro ed anche per la trasferta di Pistoia il suo impiego sarà valutato sino all’ultimo. Senza di lui Sacripanti riproporrà il quintetto con Hamady Ndiaye sotto le plance, Leunen come ala forte, Wells da numero 3 e le guardie Rich e Fitipaldo.

