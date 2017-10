Reggio Emilia-Capo d’Orlando/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A)

Diretta Reggio Emilia-Capo d’Orlando: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca domenica 22 ottobre 2017 (ore 17)

Diretta Reggio Emilia-Capo d'Orlando: qui il georgiano Manuchar Markoishvili, 30 anni, guardia della Reggiana (LAPRESSE)

Reggio Emilia-Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Luca Weidmann e Guido Federico Di Francesco. Partita in programma domenica 22 ottobre 2017 al PalaBigi, dove la palla a due si alzerà alle ore 17:00. Si gioca per la quarta giornata del massimo campionato di basket, che dopo i primi 3 turni vede sia Reggio Emilia che Capo d’Orlando in ultima posizione ancora senza punti. Prossima giornata: Reggio Emilia posticiperà a Trento domenica sera (29 ottobre ore 20:15), Capo d’Orlando invece riceverà Torino nel lunch match delle ore 12:00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Reggio Emilia-Capo d’Orlando non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI REGGIO EMILIA

Mercoledì la Reggiana ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, dopo aver perso la semifinale di Supercoppa Italiana e le seguenti 4 sfide tra campionato (3) ed Eurocup (1). Nella seconda giornata di coppa i ragazzi di coach Max Menetti sono riusciti a battere i turchi del Galatasaray, con il punteggio di 74-71: sugli scudi un grande Amedeo Della Valle, miglior marcatore della partita con 27 punti, 18 dei quali dalla lunga distanza, con il 50% realizzativo (6/12). Decisivo anche il pivot Jalen Reynolds, autore di una sontuosa doppia doppia da 23 punti (11/14 al tiro) e 14 rimbalzi (7 dei quali in attacco). Dopo un primo quarto alla pari (18-18) il Galatasaray ha provato la fuga ma la Reggiana non ha mollato, concedendo un vantaggio di appena 5 lunghezze all’intervallo lungo (31-36); nel terzo periodo i biancorossi hanno ricucito lo strappo portandosi a meno 1 (52-53), prima di concludere in bellezza negli ultimi 10’. Ora la Grissin Bon spera di sbloccarsi anche in campionato, ma anche contro Capo d’Orlando dovrà fare a meno di Cervi (fuori per oltre due mesi), Vene e del giovane Vigori. Menetti dovrebbe schierare uno starting five con Federico Mussini in cabina di regia, Della Valle nel ruolo di shooting guard, Manuchar Markoishvili da ala piccola e la coppia Julian Wright-Jalen Reynolds ad occupare l’area.

QUI CAPO D’ORLANDO

Anche l’Orlandina è scesa in campo in settimana, contro i francesi dell’Elan Chalon, per la seconda giornata della Basketball Champions League in cui i siciliani sono inclusi nel Gruppo B; all’Arena La Colisée la SikeliArchivi ha incassato la seconda sconfitta cedendo per 67-55: decisivi i due quarti centrali in cui Chalon ha segnato 14 punti in più, con un parzialone complessivo di 35-21. Nonostante il basso punteggio tre giocatori di Capo d’Orlando hanno toccato la doppia cifra: Mirza Alibegovic con 12 punti, Mario Delas a quota 11 ed Engin Atsur con 10. Il regolamento della Champions League assegna 1 punto alle squadre sconfitte, ed anche per questo la situazione di classifica rimane aperta per l’Orlandina che dovrà piazzarsi tra le prime quattro del suo girone, per continuare il cammino nella coppa (in caso di quinto o sesto posto invece la squadra retrocederà in FIBA Europe Cup); d’altra parte i siciliani hanno incassato il quinto ko consecutivo tra campionato ed Europa. Domenica scorsa l’Olimpia Milano ha espugnato il PalaFantozzi per 62-68, nonostante una buona prestazione da parte di Capo d’Orlando che ora spera di sbloccarsi al PalaBigi, contro una Reggiana altrettanto in difficoltà sul piano dei risultati. Coach Gennaro Di Carlo dovrebbe proporre un quintetto base con Atsur, Justin Edwards, Denis Ikovlev, Arnoldas Kulboka e Mario Delas. Non ci sarà il francese Damien Inglis, che venerdì ha rescisso il suo contratto con la società siciliana.

