Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 4^ giornata (oggi 22 ottobre)

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Si gioca oggi la maggior parte delle partite della quarta giornata della Serie A 2017-2018 di basket che è stata aperta ieri da un anticipo del sabato, cioè Venezia-Cremona. A differenza di quanto era successo settimana scorsa, torna ad essere centrale la domenica, anche se gli orari restano molto vari: si comincerà con l’anticipo delle ore 12.00, che questa volta sarà Pistoia-Avellino, poi un doppio appuntamento alle ore 17.00 con Reggio Emilia-Capo d’Orlando e Torino-Pesaro, mentre alle ore 18.15 si giocheranno altre due partite e per la precisione Olimpia Milano-Brindisi e Cantù-Trento, mentre alle ore 20.45 Virtus Bologna-Sassari sarà il posticipo televisivo di prima serata. Per chiudere domani sera, lunedì 23 ottobre, ci sarà il posticipo delle ore 20.45, il derby lombardo Brescia-Varese, dunque con la Openjobmetis di nuovo in campo al lunedì e contro un’altra squadra lombarda.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

La prima osservazione va dunque a un campionato sempre frammentato, anche se questa settimana in modo leggermente meno esasperato rispetto a settimana scorsa: otto partite sparse su tre giorni diversi, per un totale di ben sei diverse fasce orarie che ospiteranno gli incontri e di conseguenza solamente due coppie di partite che si disputeranno allo stesso orario, cioè le due delle ore 17.00 e le due delle ore 18.15, che tra l’altro parzialmente si sovrapporranno. Speriamo almeno che questa abbuffata possa favorire l’interesse degli appassionati che potranno godersi il basket nostrano quasi di continuo, soprattutto di domenica.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlando invece della classifica, vogliamo stavolta concentrare la nostra attenzione sulle tre squadre ancora ferme a quota zero punti e di conseguenza in questo momento (anche se naturalmente il campionato è appena iniziato) principali indiziate per l’unica retrocessione in Serie A2 - sempre che non succeda come questa estate, quando il verdetto del campo è stato cancellato a causa delle difficoltà economiche che hanno portato all’esclusione di Caserta dal massimo campionato, ripescando così la retrocessa Cremona. Si tratta di Brindisi, Reggio Emilia e Capo d’Orlando: stupisce in particolare la presenza della Grissin Bon, che però potrebbe avere invertito la tendenza in settimana con la bella vittoria europea. Naturalmente però è solo una curiosità per ora, perché ci sono ad esempio ben cinque squadre con una sola vittoria, il cui vantaggio sul terzetto di coda è dunque troppo esiguo dopo il primo 10% del campionato.

RISULTATI BASKET SERIE A 4^ GIORNATA

Giocata ieri

Venezia-Cremona

Oggi, domenica

Ore 12.00

Pistoia-Avellino

Ore 17.00

Reggio Emilia-Capo d’Orlando

Torino-Pesaro

Ore 18.15

Olimpia Milano-Brindisi

Cantù-Trento

Ore 20.45

Virtus Bologna-Sassari

Lunedì 23 ottobre

Ore 20.45

Brescia-Varese

CLASSIFICA

Milano, Brescia, Venezia 6

V Bologna, Pistoia, Milano, Torino, Avellino, Sassari 4

Trento, Pesaro, Varese, Cantù, Cremona 2

Reggio Emilia, Brindisi, Capo d'Orlando 0

