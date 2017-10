Torino-Pesaro/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Torino-Pesaro

Valerio Mazzola, 29 anni, ala di Torino

Torino-Pesaro sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Calbucci. Appuntamento alle ore 17:00 di domenica 22 ottobre 2017, per la sfida del PalaRuffini che oppone la Fiat di coach Luca Banchi alla Vuelle allenata dall’albanese Spiro Leka. Squadre in campo per la quarta giornata del massimo campionato di basket, la cui classifica vede Torino a 4 punti e Pesaro a quota 2. Un’occhiata anche al prossimo turno in cui i piemontesi faranno visita a Capo d’Orlando, mentre i marchigiani riceveranno Cremona: entrambe le squadre saranno di scena domenica 29 ottobre a mezzogiorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Torino-Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TORINO

Nel turno precedente di campionato la squadra di coach Luca Banchi ha perso sul campo di Avellino: 72-63 il risultato finale al PalaDelMauro, con l’Auxilium capace di giocarsela sino ad un paio di minuti dall’ultima sirena. Torino ha finito per pagare percentuali non positive al tiro, dal 45% da due al 30,8% da oltre l’arco, fino al 42,9% a cronometro fermo ma con appena 7 liberi tirati; altra chiave di lettura pro Avellino è quella relativa ai rimbalzi, che gli irpini hanno controllato sotto entrambi i tabelloni (41-24 il conteggio totale). Torino si è comunque riscattata in settimana andando a vincere per 92-86 contro il MoraBanc Andorra, nella seconda giornata dell’Eurocup che vede i piemontesi impegnati nel Gruppo A. Per la Fiat il break decisivo è arrivato nel terzo periodo, in cui Sasha Vujacic e compagni hanno infilato ben 33 punti nel canestro avversario, a fronte dei 18 concessi, portandosi sul +9 (71-60) prima del rush finale. Nel tabellino conclusivo ben 5 giocatori gialloblu in doppia cifra: Lamar Patterson (19 punti), Trevor Mbakwe (15+11 rimbalzi), Diante Garrett (12), Vujacic (12) e anche il giovane David Okeke (12). Contro Pesaro Banchi dovrebbe confermare il quintetto base con Garrett, Vujacic, Patterson, Valerio Mazzola e Mbakwe.

QUI PESARO

La Vuelle di coach Spiro Leka è reduce dall’onorevole sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna, corsara all’Adriatic Arena per 75-81. Due fattori hanno penalizzato la squadra biancorossa: l’infortunio del leader offensivo Dallas Moore, uscito nel secondo quarto per una botta al costato, e dall’altra uno scatenato Alessandro Gentile che ha marchiato a fuoco il match, trascinando le V nere al successo con una prova da 27 punti (anche se con 23 tiri), 7 rimbalzi e 4 recuperi. Pesaro è comunque uscita a testa alta, mandando 5 giocatori in doppia cifra tra cui anche l’ultimo arrivato Mario Little: per la ventinovenne ala statunitense, al debutto in maglia Vuelle, 13 punti in 27 minuti uscendo dalla panchina, mentre il pivot nigeriano Manuel Omogbo ha confermato la doppia doppia di media con 12 punti e 13 rimbalzi. Un’altra buona notizia è arrivata nei giorni scorsi dall’infermeria: Moore infatti ha assorbito l’infortunio di sabato scorso e sarà regolarmente in campo. Con lui, nello starting five di coach Leka, previsti anche Marco Ceron, l’argentino Pablo Bertone, Omogbo e l’altro lungo Eric Mika.

