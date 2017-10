Video/ Venezia Cremona (92-81): highlights della partita (Basket Lega A1 4^ giornata)

Video Venezia Cremona (risultato finale 92-81): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket giocata al Taliercio e valida nella 4^ giornata del Campionato di Lega A1.

22 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Venezia Cremona (LaPresse)

I campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia restano a punteggio pieno nel massimo campionato di basket, battendo in maniera abbastanza netta la Vanoli Cremona, che solo nel primo e nell’ultimo quarto ha saputo tenere testa agli avversari in maniera significativa. Cremona sotto di 5 e di 7 nei primi due quarti, ma si capisce che Venezia sta rombando i motori, con i 20 punti di Watt e i 21 di Orelik a fine partita che sono l’indice anche della solidità individuale dei giocatori lagunari.

ALLA VANOLI NON BASTA ODOM

A Cremona non sono bastati i 27 punti di Johnson -Odom, con i lombardi che sono letteralmente crollati nel terzo quarto, chiuso 76-59, per poi recuperare 6 punti nell’ultimo quarto, con Venezia più che tranquilla nella gestione del punteggio, che alla fine è stato fissato sul 92-81 per i padroni di casa. Con questo ko, detto di Venezia a 6 punti con 3 vittorie su 3 partite disputate, Cremona invece resta a quota 2 con 1 vittoria e 2 ko in questo avvio di campionato.

