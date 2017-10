Virtus Bologna-Sassari/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Virtus Bologna-Sassari: streaming video raiplay.it, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, si gioca domenica 22 ottobre 2017 alle ore 20:45

22 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Virtus Bologna-Sassari (LAPRESSE)

Virtus Bologna-Sassari sarà diretta dagli arbitri Gianluca Mattioli, Beniamino Manuel Attard e Denis Quarta. Al PalaDozza si gioca il posticipo domenicale della quarta giornata di campionato: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 22 ottobre 2017, per la sfida che vede opposte la neopromossa Virtus Bologna e la Dinamo Sassari. Entrambe le squadre hanno raccolto 4 punti nei 3 turni precedenti: anche per questo sembrano esserci i presupposti per una partita avvincente. Nella prossima giornata invece la Virtus Bologna riceverà i campioni d’Italia di Venezia, mentre Sassari tornerà al PalaSerradimigni per affrontare l’Olimpia Milano: ambedue le partite cominceranno alle ore 17:00 di domenica 29 ottobre.

VIRTUS BOLOGNA-SASSARI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Virtus Bologna-Sassari sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento con il PalaDozza dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45, a seguire post partita fino alle 23:00. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Avvio di stagione positivo per la Virtus di coach Alessandro Ramagli, che ha vinto due delle prime tre partite disputate. Settimana scorsa le V nere hanno anticipato a Pesaro uscendo dall’Adriatic Arena con i 2 punti in tasca: sugli scudi un Alessandro Gentile da 27 punti, se pur con 23 tiri dal campo, 7 rimbalzi e 4 recuperi per un indice di valutazione pari a 27. L’ex capitano dell’Olimpia Milano è così salito in testa alla classifica marcatori del torneo, con una media di 19,7 punti per gara. Ancora presto per parlare di rinascita o ritorno ai suoi massimi livelli, resta però il fatto che le prime uscite con la canotta bolognese ci hanno restituito un Gentile più tonico e reattivo, dopo la sfortunata stagione scorsa. Attorno al più giovane dei fratelli d’arte sta crescendo una squadra interessante, in cui Pietro Aradori rimane la certezza offensiva e Marcus Slaughter sta alzando il proprio volume. Contro Pesaro anche la dea bendata ha offerto aiuto alla Virtus, levando di mezzo per infortunio il riferimento dell’attacco avversario ovvero Dallas Moore, uscito nel secondo periodo dopo una botta al costato. In ogni caso, la squadra di coach Ramagli ha saputo sopperire al divario a rimbalzo (36-25 per la Vuelle) bilanciando il rapporto tra palloni persi (11) e recuperati (13), e cavalcando l’onda ‘anomala’ di Ale Gentile. Per la neopromossa Virtus, la sfida di questa sera contro Sassari rappresenta un banco di prova interessante: un altro successo, contro un’avversaria più ambiziosa rispetto alle ultime due affrontate (Pesaro e prima Capo d’Orlando), porterebbe ulteriore autostima ed entusiasmo in una piazza già traboccante d’amore per le sue squadre. Tutti a disposizione di coach Ramagli, anche Stefano Gentile che ha smaltito l’infortunio all’adduttore destro: per lo starting five previsti Oliver Lafayette, Aradori, Ale Gentile, Klaudio Ndoja e Slaughter.

QUI SASSARI

Anche la Dinamo si presenta al completo per il posticipo del PalaDozza: arruolabile anche il playmaker William Hatcher, tornato finalmente ad assaggiare il parquet (11 punti e 2 rubate in 14 minuti) nella pur perdente partita di mercoledì contro i tedeschi dell’Oldenburg. Nella seconda giornata della Basketball Champions League, la Dinamo è partita bene segnando 29 punti nel primo quarto, e rimanendo pienamente in partita sino agli ultimi 10 minuti in cui è sopraggiunto un caldo generale, di cui gli avversari hanno approfittato con il break di 12-22 che ha sancito il 76-83 finale. La Dinamo di coach Federico Pasquini ha così incassato il ko numero 2 in altrettante sfide del Gruppo A, peraltro entrambe in casa: il prossimo appuntamento europeo è in programma per mercoledì (25 ottobre) alle ore 20:30, sul campo dell’UCAN Murcia. In campionato invece il Banco di Sardegna ah vinto l’ultimo match disputato, sempre tra le mura amiche del PalaSerradimigni e contro Reggio Emilia, nel remake delle finali scudetto 2015. Per il 77-67 del 40’ decisivo il terzo quarto, in cui i sardi hanno rifilato agli avversari una spallata da 28 punti a 17, che li ha portati sul +14; nel finale la reazione della Reggiana è stata contenuta efficacemente sa Sassari, che ha così messo in cascina il secondo successo nel torneo. Ora l’insidiosa trasferta sul campo della Virtus, squadra in salute sia fisica che mentale: dal canto suo la Dinamo appare in grado di giocarsela senza paura, specie se Hatcher dovesse confermasi un valore aggiunto. Vedremo se l’ex Partizan partirà in quintetto: in caso contrario il play titolare sarà ancora Marco Spissu, grande ex di giornata avendo contribuenti alla promozione delle V nere nella stagione scorsa; nelle altre 4 caselle previsti Scott Bamforth, Levi Randolph, Achille Polonara e Shawn Jones.

© Riproduzione Riservata.