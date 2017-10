Brescia Varese/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 4^giornata)

Diretta Brescia-Varese: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 4^giornata, di gioca lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 20:45

23 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Brescia-Varese: qui Andrea Diana, 42 anni, allenatore della Leonessa (LAPRESSE)

Brescia-Varese sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Emanuele Aronne e Nicola Ranaudo. Al PalaGeorge di Montichiari si gioca il monday night della quarta giornata di campionato, dalle ore 20:45 di lunedì 23 ottobre 2017. Brescia si presenta all’appuntamento a punteggio pieno avendo vinto in tutte i 3 turni precedenti, Varese invece si è sbloccata lunedì scorso imponendosi largamente nel derby contro Cantù. Prossima giornata: per Brescia trasferta sul parquet di Brindisi (domenica 29 ottobre, ore 18:15), mentre Varese riceverà Pistoia al PALA2A di Masnago (sempre domenica 29/10 ma dalle 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brescia-Varese non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI BRESCIA

La Leonessa punta al quarto ruggito consecutivo per incamerare altri 2 punti. I ragazzi allenati da Andrea Diana sono reduci dal colpo esterno sul parquet di Trento, espugnato con il punteggio di 56-66: la Germani Basket ha lavorato molto bene difensivamente, rimediando alle basse percentuali al tiro pesante (21%, frutto di un complessivo 4/19); tra i singoli molto attivo il pivot Dario Hunt, miglior marcatore della partita con 17 punti e a due rimbalzi dalla doppia doppia. Michele Vitali ha contribuito con 16 punti, mentre il fratello Luca ha compensato la serata storta al tiro distribuendo 8 assist. Brescia che ha dunque dimostrato di sapersi adattare anche a basso punteggio, complice una Dolomiti Energia peggiore dalla lunga distanza (4/27, 14,8%) e un po’ precipitosa in alcune situazioni d’attacco (16 palloni persi). Nell’ultimo match della quarta giornata, la Germani Basket affronta una Varese carica a pallettoni dopo il trionfo nel derby contro Cantù: coach Diana potrà contare sul roster al completo e dovrebbe proporre in quintetto Luca Vitali, la guardia Lee Moore, Michele Vitali, l’ala Marcus Landry e Hunt. In settimana gioia per Brian Sacchetti, pre-convocato in Nazionale dal papà-ct Meo per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali (2019), che vedranno gli azzurri in campo venerdì 24 e domenica 26 novembre contro Romania (a Torino) e Serbia (Belgrado); con lui anche Luca Vitali.

QUI VARESE

Come detto la Openjobmetis ha festeggiato come meglio non poteva i primi 2 punti stagionali, surclassando Cantù nel derby di una settimana fa. In cui si è distinto su tutti Stan Okoye: l’ala nigeriana ha disputato la sua miglior partita in Lega A concludendo con 22 punti e ben 18 rimbalzi, per un roboante 35 di valutazione. Contributi puntuali anche dalla guardia Antabia Waller (18 punti con il 50% dal campo) e dal capitano Giancarlo Ferrero, autore di 17 punti e sempre più nel cuore della tifoseria; da segnalare anche la doppia doppia del pivot Tyler Cain, a quota 10 punti e 11 rimbalzi. In questi giorni coach Attilio Caja ha potuto lavorare con tutti i giocatori a disposizione: solo il centro Norvel Pelle ha accusato qualche problema a causa di una congiuntivite, che però non gli impedirà di scendere in campo al PalaGeorge. Per Varese sarà importante riproporre lo stesso atteggiamento di lunedì scorso, lavorando duro a rimbalzo (ben 51 il totale con Cantù) e cercando di bloccare le diverse bocche da fuoco dell’attacco bresciano. Attesi inoltre segnali di crescita da parte di Cameron Wells, il playmaker titolare che sembra non aver ancora preso le misure alla nuova realtà tecnica. L’ex Giessen partirà ancora in quintetto assieme a Waller, Okoye, Ferrero e Cain. L’ex di giornata è Damian Hollis, ala di passaporto ungherese che due stagioni fa ha contribuito in prima persona alla promozione di Brescia in Lega A.

© Riproduzione Riservata.