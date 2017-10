Video/ Cantù Trento (88-80): highlights della partita (basket, Lega A1)

Video Cantù Trento (risultato finale 88-80): gli highlights e i gol della partita di basket valida nella quarta giornata del campionato di Lega A1 2017-2018.

23 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Cantù Trento (LaPresse)

Cantù-Trento termina con il risultato di 88-80 in favore dei padroni di casa, che dal secondo set in poi hanno messo sotto gli avversari senza pietà. In avvio è apprezzabile l’atteggiamento di Trento, che chiuderà al 10’ in vantaggio 22-10. Tra i migliori Baldi Rossi, autore di 11 punti e Shields, 4, anche se quest’ultimo sparirà dai radar con il passare dei minuti.

IL SECONDO QUARTO

Nel secondo set viene fuori Cantù, che finalmente si dimostra squadra compatta e diligente dopo un inizio davvero disordinato. Burns e Chappell Jeremy salgono sugli scudi e realizzeranno complessivamente 20 e 24 punti. Il secondo set termina 25-22 mentre il terzo 22-19. Nel finale l’allungo decisivo dei locali, che chiuderanno 21-17. Andiamo a dare un’occhiata ai migliori in campo: per Cantù sicuramente Chappell Jeremy (24) mentre per Trento si salvano Gomes (15), Gutierrez (10) e Sutton (14).

