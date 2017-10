Barcellona-Zalgiris Kaunas/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Barcellona-Zalgiris Kaunas: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 3^giornata di Eurolega si gioca martedì 24 ottobre 2017 alle ore 21

24 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Barcellona-Zalgiris Kaunas (LAPRESSE)

Barcellona-Zalgiris Kaunas sarà diretta dagli arbitri Luigi Laconica, Ilija Belosevic (Serbia) e Milan Nedovic (Slovenia). Al Palau Blaugrana di Barcellona si gioca la partita di basket valida per la terza giornata dell’Eurolega, che anche in questa stagione segue il formato con regular season da 30 giornate + turno playoff + Final Four (si disputeranno a Belgrado nel mese di maggio). Prima della palla a due (ore 21:00) la classifica vede entrambe le squadre a 2 punti (bilancio 1 vittoria 1 sconfitta); nel prossimo turno invece il Barcellona sarà di scena a Milano contro l’Olimpia (giovedì 26 ottobre, inizio alle 21:00), mentre lo Zalgiris Kaunas riceverà il Real Madrid (sempre giovedì ma dalle 19:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Barcellona e Zalgiris Kaunas sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Non una serata qualsiasi per Sarunas Jasikevicius, leggendario ex playmaker lituano oggi allenatore dello Zalgiris Kaunas: dal 2000 al 2003 ha infatti vestito la canotta del Barcellona contribuendo in prima persona alla conquista di due campionati spagnoli, altrettante Coppe del Re e l’Eurolega edizione 2002-2003 (l’avrebbe puoi rivinta anche nelle due stagioni seguenti, con il Maccabi Tel Aviv, prima di sbarcare in NBA). Jasikevicius è poi tornato al Palau Blaugrana nel 2012-2013, prima di chiudere la sua straordinaria parabola agonistica in patria proprio allo Zalgiris. Che oggi punta al colpo esterno per portarsi a quota 4 in classifica; dal canto suo il Barcellona deve riscattare deve riscattare le ultime due sconfitte, quella di settimana scorsa sul parquet della Stella Rossa (90-82), nonostante la doppia doppia di Tomas Heurtel (14 punti, 10 assist) e quella subita domenica, la prima in 5 giornate di campionato, in casa del Movistar Estudiantes trascinato da uno strepitoso Sylven Landesberg (27 punti). Sono dunque tanti i motivi d’interesse per Barcellona-Stella Rossa: siamo solo all’inizio della lunga stagione regolare ma i punti in palio rimangono 2. Anche lo Zalgiris aveva cominciato l’Eurolega con un successo, 78-76 ai danni della Stella Rossa, prima di cadere nella seconda giornata sul campo del Khimhi Mosca: nel ko per 85-77 si è comunque distinto l’esperto lungo Paulius Jankunas, autore di 24 punti con percorso netto dalla lunetta (14/14) ed anche 8 rimbalzi. Ora la banda Jasikevicius affronta la trasferta di Barcellona, altro banco di prova per dimostrare di potersi accreditare come mina vagante in questa regular season, in barba alle previsioni della vigilia che vedono i lituani tra le squadre meno quotate per qualificarsi (andranno ai playoff le migliori 8). Il Barcellona dal canto suo punta come minimo al superamento del turno, dopo la deludente stagione scorsa in cui i catalani terminarono undicesimi con 24 punti, proprio sotto la Zalgiris Kaunas (decimo a 28). Tra i duelli individuali attenzione a quello tra i due playmaker, Thomas Heurtel del Barcellona e lo sloveno Kevin Pangos tra i lituani, mentre un bel confronto atletico si preannuncia quello tra le ali piccole Adam Hanga (ex Avellino, ora al Barça) ed Axel Toupane (Zalgiris).

© Riproduzione Riservata.