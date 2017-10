Capo d’Orlando-Paok/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Capo d’Orlando-Paok Salonicco: streaming video raiplay.it, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20:30

24 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Capo d'Orlando-Paok (LAPRESSE)

Capo d’Orlando-Paok Salonicco si gioca martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20:30: appuntamento al PalaFantozzi per la terza giornata di Champions League, in cui la SikeliArchivi di coach Gennaro Di Carlo riceve la squadra greca allenata da Ilias Papatheodorou. Le due squadre sono inserite nel Gruppo B , che prima del terzo turno vede la seguente situazione di classifica (2 punti a vittoria, 1 a sconfitta): Naptunas Klaipeda e Gaziantep 4 punti, Riesen Ludwigsburg, Elan Chalon, Canarias e Ventsplis 3, Capo d’Orlando e Paok Salonicco 2. Nella prossima giornata Capo d’Orlando giocherà in trasferta contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife (mercoledì 1 novembre, ore 20:30), gara esterna anche per il Paok che farà visita ai francesi dell’Elan Chalon (martedì 31 ottobre ore 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Capo d’Orlando e Paok sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: telecronaca dalle ore 20:30. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

L’Orlandina di coach Di Carlo si rituffa nella Champions League dopo il benefico successo di Reggio Emilia: domenica i siciliani hanno conquistato i primi 2 punti della stagione imponendosi per 69-75 al PalaBigi. La partita è stata equilibrata e la Betaland (che in Europa è sponsorizzata SikeliArchivi) è riuscita ad avere le meglio nel finale, con un parziale di 20 punti a 16 nel quarto conclusivo. Ottimo il contributo del giovane Arnoldas Kulboka, sempre più sorprendente ma sempre meno una sorpresa: per lui season high in punti (19), rimbalzi (6), valutazione (19) e minuti in campo (35), a testimoniare la crescente importanza nel sistema di coach Di Carlo. In doppia cifra per punti segnati anche il playmaker turco Engin Atsur (13 punti), che ha fatto valere la sua esperienza infilando 3 triple pesanti, la guardia canadese Justin Edwards (13 punti con anche 8 rimbalzi, 3 recuperi e 4 assist) e l’ala ucraina Denis Ikovlev (12 punti). Il tutto senza Damien Inglis, uno degli acquisti estivi, con cui settimana scorsa si è arrivati alla rescissione di contratto; per il momento Capo d’Orlando ha tamponato la sua partenza coinvolgendo il classe ’99 Artir Strautins, vedremo se nel prossimo futuro la società valuterà un nuovo intervento sul mercato. Sbloccata la situazione in campionato, la SikeliArchivi cerca ora i primi punti anche in Champions League: nelle prime due partite i biancoblu sono stati battuti in Turchia dal Gaziantep (82-77) e in Francia dall’Elan Chalon (67-55), questa sera invece avranno dalla loro il fattore campo. I greci del Paok hanno perso largamente sul parquet del Risen Ludwigsburg (103-80), mentre il ko di mercoledì scorso contro il Gaziantep è stato più contenuto (82-85). Per la prima casalinga di Champions League, Gennaro Di Carlo può contare sul roster al completo e dovrebbe schierare un quintetto base con Atsur in cabina di regia, Edwards come shooting guard, Ikovlev e Kulboka nei ruoli di ala e Mario Delas sotto canestro.

