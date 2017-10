Real Madrid-Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Real Madrid-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 3^giornata di Eurolega, si gioca martedì 24 ottobre 2017 alle 21

24 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Real Madrid-Olimpia Milano: qui il lituano Mantas Kalnietis, 31 anni, playmaker di Milano (LAPRESSE)

Real Madrid-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Damir Javor (Slovenia), Petri Mantyla (Finlandia) e Marcin Kowalski (Polonia). La partita si gioca martedì 24 ottobre 2017 al Wiznik Center di Madrid ed è valida per la terza giornata di Eurolega: palla a due in programma alle ore 21:00. La classifica della regular season vede il Real Madrid nel vagone di testa a quota 4 punti, mentre l’Olimpia è ancora a quota zero. In settimana si disputerà anche il quarto turno della competizione, che vedrà il Real Madrid far visita allo Zalgiris Kaunas (giovedì 26, ore 19:00) e Milano ricevere un’altro avversario iberico ovvero il Barcellona (sempre giovedì ma dalle 21:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Real Madrid ed Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nel week-end l’Olimpia Milano ha ottenuto la quarta vittoria in altrettante partite di campionato, superando per 93-73 la Happy Casa Brindisi. Di fatto la partita è durata un tempo: dopo aver chiuso i primi due quarti avanti nel punteggio, se pur di un solo punto (36-37), la squadra pugliese è crollata dopo l’intervallo lungo concedendo all’Olimpia un break da 33 punti a 20, che ha indirizzato le sorti del match sui binari biancorossi. Coach Simone Pianigiani ha ritrovato un Andrew Goudelock ispirato ed autore di 19 punti, bene anche Andrea Cinciarini che ha chiuso con 13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 22 minuti. Sul parquet si è finalmente rivisto anche Davide Pascolo, che ha firmato i primi canestri stagionali (4 punti in 13’) e potrà dare una mano anche contro il Real Madrid. Che si presenta al Forum imbattuto nella Liga ACB: 5 su 5 per le Merengues allenate da Pablo Laso, la cui ultima vittima è stata l’Unicaja Malaga battuta 99-85 nella sfida di domenica; in grande spolvero la guardia Jaycee Carroll che ha offerto una grande prestazione balistica (12/12 al tiro per 29 punti), mentre il giovane playmaker Luka Doncic si è confermato in forma registrando 18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Proprio il diciottenne sloveno, fresco campione d’Europa con la sua nazionale maggiore, rappresenta il pericolo pubblico numero 1 per l’Olimpia Milano che dovrà cercare di limitarne l’estro per quanto possibile. Pianigiani tornerà a coinvolgere Kaleb Tarczewski e Mantas Kalnietis, rimasti fuori dalle rotazioni di campionato, e con anche Abass e Pascolo nuovamente a disposizione l’unico assente rimane il lungo Patric Young, che probabilmente comincerà a calcare il parquet nel mese di novembre; sullo sfondo Zoran Dragic che quest’anno non è ancora sceso in campo. Infermeria più affollata per il Real Madrid che doveva già fare a meno di Sergio Llull (rientro previsto nel 2018): in più settimana scorsa si è infortunato il pivot serbo Ognjen Kuzmin, che come il compagno ha riportato un serio infortunio ad un ginocchio e ne avrà per un bel po’; un problema ad una spalla invece terrà fuori il lungo Anthony Randolph. Vista la situazione maggiori responsabilità dovrebbero ricadere sulle spalle dei vari Gustavo Ayon, Rudy Fernandez e Jaycee Carroll. Quanto al possibile starting five di Milano previsti Jordan Theodore, Goudelock, Vlado Micov, Amath M’Baye e Marco Cusin.

