Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata, diretta live score 2^ giornata (24-25 ottobre 2017)

Risultati basket Eurolega, 3^ giornata: classifica aggiornata e diretta live score del turno. Prima settimana in cui si giocano due giornate, l'Olimpia Milano fa visita al Real Madrid

24 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati basket Eurolega, 3^ giornata (Foto LaPresse)

Terza giornata di basket Eurolega 2017-2018 e primo turno doppio: si gioca dunque martedì e mercoledì, ma fra due giorni saremo di nuovo in campo per la terza giornata. Oggi, martedì 24 ottobre, il programma prevede Khimki-Stella Rossa (ore 19), Maccabi Tel Aviv-Olympiacos (ore 20:05), Real Madrid-Olimpia Milano e Barcellona-Zalgiris Kaunas (ore 21); mercoledì 25 ottobre invece spazio a Cska Mosca-Panathinaikos (ore 19), Fenerbahçe-Anadolu Efes (ore 19:45), Baskonia-Valencia (ore 20:30) e Unicaja Malaga-Bamberg (ore 21).

LA SITUAZIONE

E’ ancora presto ovviamente per capire quale sia il vero rapporto di forza tra queste squadre, ma qualche considerazione la possiamo fare: dopo due giornate sono solo quattro le squadre imbattute e precisamente Real Madrid, Maccabi, Olympiacos e Khimki. Sicuramente dunque, vista la sfida diretta in Israele, scenderanno a tre entro questa sera e la speranza ovviamente è che Milano freni l’avanzata di un Real Madrid che si è ripresentato alla stagione di Eurolega con i favori del pronostico, avendo conosciuto l’esplosione di un Luka Doncic campione d’Europa (insieme ad Anthony Randolph) e finalmente vero leader della squadra (a 18 anni).

ANCORA AL PALO

Sono ancora quattro le squadre che, per contro, devono ancora vincere una partita: tra queste l’Olimpia Milano, che ha destato un’ottima impressione nelle prime due uscite ma si è fatta battere, venendo rimontata dal Cska Mosca e poi forzando un overtime poi perso contro il Fenerbahçe. L’inizio dal punto di vista del calendario è stato terribile e Simone Pianigiani aveva messo in conto che uno 0-3 per aprire il girone sarebbe potuto essere una realtà; la EA7 però sta maturando come coesione del gruppo e non deve scoraggiarsi, perchè la strada è lunghissima e anche una falsa partenza di questo tipo potrà essere recuperata agevolmente. Zero vittorie anche per Baskonia, Bamberg e Anadolu Efes: per la squadra di Andrea Trinchieri non è facile mantenere il livello dello scorso anno, in casa Efes pesano alcuni addii illustri, su tutti quello di Thomas Heurtel finito al Barcellona.

EUROLEGA 2017-2018, 3^ GIORNATA

Martedì 24 ottobre

ore 19:00 Khimki-Stella Rossa

ore 20:05 Maccabi-Olympiacos

ore 21:00 Real Madrid-Olimpia Milano

ore 21:00 Barcellona-Zalgiris Kaunas

Mercoledì 25 ottobre

ore 19:00 Cska Mosca-Panathinaikos

ore 19:45 Fenerbahçe-Anadolu Efes

ore 20:30 Baskonia-Valencia

ore 21:00 Unicaja Malaga-Bamberg

CLASSIFICA EUROLEGA 2017-2018

Real Madrid 2-0 (+27)

Maccabi 2-0 (+23)

Olympiacos 2-0 (+16)

Khimki 2-0 (+13)

Barcellona 1-1 (+19)

Stella Rossa 1-1 (+6)

Valencia 1-1 (+2)

Fenerbahçe 1-1 (-1)

Cska Mosca 1-1 (-4)

Unicaja Malaga 1-1 (-4)

Zalgiris Kaunas 1-1 (-6)

Panathinaikos 1-1 (-17)

Olimpia Milano 0-2 (-9)

Baskonia 0-2 (-17)

Anadolu Efes 0-2 (-21)

Bamberg 0-2 (-27)

