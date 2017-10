Rosa Radom-Venezia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Rosa Radom-Venezia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca martedì 24 ottobre 2017 alle ore 18:30

Diretta Rosa Radom-Venezia: qui Mitchell Watt, 27 anni, pivot della Reyer (LAPRESSE)

Rosa Radom-Venezia è una delle partite in programma per la terza giornata della Basketball Champions League: le due squadre si affrontano martedì 24 ottobre 2017 all’Arena Mosir di Radom, palla a due alle ore 18:30. Questa la classifica del Gruppo C prima della palla a due: Bayreuth ed Estudiantes Madrid 4 punti, Strasburgo, Venezia, Banvit Bandirma e AEK Atene 3, Union Olimpija e Rosa Radom 2. Ricordiamo che il regolamento della Champions League assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 alla perdente. Prossimo turno: i polacchi del Rosa Radom faranno visita all’AEK Atene (mercoledì 1 novembre, ore 18:30), mentre la Reyer Venezia riceverà i francesi dello Strasburgo (sempre mercoledì 1/11 ma dalle 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Rosa Radom e Reyer Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La fase a gironi della Basketball Champions League prevede in totale 14 giornate: nella terza la Reyer Venezia fa visita ai polacchi del Rosa Radom che sono usciti sconfitti nei primi due match disputati. I lagunari hanno invece cominciato con un successo e 1 ko, in entrambi i casi dopo partite estenuanti e in particolare la prima, vinta per 108-101 contro il Banvit Bandirma (Turchia) ma solo dopo 3 supplementari. Settimana scorsa, con i greci dell’AEK Atene e ancora al Taliercio, ne è ‘bastato’ uno per decretare una vincitrice ma purtroppo non è stata la Reyer, piegata in casa dagli ellenici per 101-103. Ora i campioni d’Italia affrontano la prima trasferta del Gruppo C in quel di Radom, città situata nella fascia a est della Polonia: i padroni di casa del Rosa si presentano come un avversario giovane (l’età media del roster è di 24 anni) ed affamato di punti, avendo perso nelle due partite precedenti (79-96 contro i tedeschi del Bayreuth e 78-68 sul campo dell’Estudiantes). Venezia affronta questa sfida dopo aver battuto Cremona per 92-81, nell’anticipo della quarta giornata di campionato: tra la mura amiche del Taliercio gli orogranata si sono confermati a punteggio pieno, mantenendo sempre la testa avanti nel punteggio e rifilando la spallata decisiva nel terzo periodo, con il break di 23 punti a 13 che li ha portati sul +17 (76-59) a 10’ dalla fine. Ormai solita prestazione sostanziosa da parte di Gediminas Orelik: l’ala lituana ha infilato 21 punti con 5/7 dalla lunga distanza, mentre il pivot Mitchell Watt è arrivato a quota 20 con un solo errore dal campo (7/8). Per la prima trasferta di Champions League coach Walter De Raffaele spera di riavere a disposizione Bruno Cerella, che ha saltato il match contro la Vanoli, mentre Stefano Tonut e il ceco Tomas Kyzlink rimangono out per problemi fisici. Il quintetto base di Radom dovrebbe vedere in azione MarQuez Haynes, Dominique Johnson, Michael Bramos, Hrvoje Peric e Paul Biligha.

