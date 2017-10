Avellino-Oostende/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Avellino-Oostende: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20:30

25 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Avellino-Oostende (LAPRESSE)

Avellino-Oostende è una delle sfide in programma per la terza giornata della Basketball Champions League: appuntamento mercoledì 25 ottobre 2017 al PalaDelMauro, palla a due prevista per le ore 20:30. Di seguito la classifica del Gruppo D: Nanterre 4 punti poi Besiktas, CEZ Nymburk, Avellino, Zielona Gora, Oostenda ed Aris Salonicco tutte a quota 3, infine il Telekom Bonn che chiude con 2 lunghezze. Nel prossimo turno Avellino sarà impegnata in trasferta contro lo Stelmet Zielona Gora (Polonia, martedì 31 ottobre inizio ore 18:30), i belgi dell’Oostende invece faranno visita ai francesi del Nanterre (mercoledì 1 novembre ore 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Avellino ed Oostende sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nel week-end la Sidigas di coach Stefano Sacripanti ha battuto la The Flexx Pistoia in trasferta, con il punteggio di 71-86, decisivo a favore degli irpini il break di 26 punti a 10 scavato nel secondo quarto. Particolarmente caldo Jason Rich: la guardia arrivata in estate dal Levallois ha firmato il suo season high a quota 28 punti, frutto di una prova balistica maiuscola con 11 canestri su 15 tentativi dal campo. Bene anche il connazionale USA Dezmine Wells, autore di 17 punti mentre Ariel Filloy ne ha portati 15 dalla panchina. Non è sceso in campo Kyrylo Fesenko, il pivot ucraino che continua ad accusare problemi al ginocchio sinistro e rimane in dubbio anche per la terza sfida di Champions League. Cui Avellino si riaffaccia dopo il ko di settimana scorsa sul campo del Nanterre, un 89-81 deciso di fatto nel secondo periodo, con il parziale di 19-11 a favore dei francesi che poi sono riusciti a confermare la dote di vantaggio sino alla fine. Nella prima giornata invece gli irpini era usciti con i due punti in tasca da Istanbul, superando il Besiktas per 80-86 con Rich e Filloy ancora sugli scudi, autori rispettivamente di 21 e 17 punti. Ricordiamo il regolamento della Basketball Champions League in questa prima fase a gironi, che comprenderà 14 giornate al termine delle quali le migliori 4 di ciascun gruppo accederanno alle Last 32; per quinte e seste classificate è prevista la ‘retrocessione’ in FIBA Europe Cup, mentre settime e ottave saranno eliminate. Il probabile quintetto base di questa sera vede Bruno Fitipaldo in cabina di regia, Rich come shooting guard, Wells in ala piccola, Maarten Leunen da numero 4 e il senegalese Hamada Ndiaye sotto canestro. Sabato (28 ottobre) invece la Sidigas scenderà in campo per la quinta giornata di campionato, nell’anticipo casalingo contro la Red October Cantù: palla a due alle ore 20:45.

