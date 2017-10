Levallois-Torino/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Levallois-Torino: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 25 ottobre 2017, palla a due alle ore 19:00

25 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Levallois-Torino: qui il nigeriano Trevor Mbakwe, 28 anni, pivot dell'Auxilium (LAPRESSE)

Levallois-Torino sarà diretta dagli arbitri Emin Mogulkoc (Turchia), Igor Dragojevic (Montenegro) e Igor Mitrovski (Macedonia): la partita va in scena mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 19:00, ed è valida per il gruppo A dell’Eurocup Basketball. Questa la situazione di classifica dopo i primi due turni: Unics Kazan, Auxilium Torino e Darussafaka 4 punti mentre Cedevita Zagabria, Levallois Metropolitans e Basque Club Andorra sono ancora a zero. Per quanto riguarda la prossima giornata: i francesi del Levallois faranno visita al MoraBanc Andorra (martedì 31 ottobre, ore 20:00), mentre Torino riceverà il Darussafaka al PalaRuffini (mercoledì 1 novembre ore 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup tra Levallois e Torino sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Primo incontro della storia tra i francesi del Levallois Metropolitans e l’Auxilium Torino. Nel Gruppo A dell’Eurocup la situazione di classifica è già sbilanciata, con 3 squadre a punteggio e pieno e le altre senza punti; ricordiamo che al termine della fase a gironi (10 giornate) le prime 4 di ciascun raggruppamento accederanno alle Top 16, mentre quinte e seste subiranno l’eliminazione. La Fiat di coach Luca Banchi ha cominciato bene il suo cammino di coppa, battendo i croati del Cedevita a Zagabria (83-86) e poi gli spagnoli del MoraBanc Andorra in casa (92-86). Nella prima partita è stato Trevor Mbakwe a fare la parte del leone: il centro nigeriano ha aiutato i suoi compagni firmando 20 punti, suo massimo stagionale, mentre l’ala Lamar Patterson ne ha infilati 15 aggiungendovi 7 rimbalzi e 6 assist. Settimana scorsa l’Auxilium ha festeggiato al meglio il ritorno di una competizione europea tra le mura amiche, superando gli andorrani grazie al break di 33-18 nel terzo quarto di gioco, che ha ribaltato l’inerzia di una partita sino a quel momento più sofferta; Patterson si è confermato in buona forma segnando 19 punti, in doppia cifra anche Mbakwe (15 punti e 11 rimbalzi), il playmaker Diante Garrett (13 punti), la guardia Sasha Vujacic (12) ed anche il giovane David Okeke (12 punti in 13 minuti). Match dall’andamento simile nell’ultimo turno di campionato, da cui Torino è uscita vincitrice pur dopo un primo quarto semi disastroso, concluso sul 17-30 a favore di Pesaro che si confermata davanti anche all’intervallo lungo (41-46). Nel terzo periodo l’Auxilium ha completato la sua rimonta con un parziale di 26-16, negli ultimi 10’ infine i gialloblu hanno ritoccato ulteriormente il vantaggio fino all’88-79 finale. Tra i protagonisti Vujacic, top scorer della sfida a quota 23, mentre Deron Washington ha avvicinato la doppia doppia con 15 punti e 7 rimbalzi; ancora bene Patterson che si sta dimostrando un giocatore polivalente: per lui contro la Vuelle 14 punti, 6 rimbalzi, 3 recuperi e 6 assist. La classifica della Lega A vede la Fiat all’inseguimento delle tre capolista, con 6 punti ed una sola sconfitta nei primi 4 turni; domenica prossima (29 ottobre) i piemontesi saranno di scena mezzogiorno sul parquet di Capo d’Orlando. Tutti a disposizione per la trasferta parigina: coach Banchi dovrebbe riproporre lo starting five con Garrett, Vujacic, Washington, Patterson e Mbakwe.

© Riproduzione Riservata.