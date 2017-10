Lietkabelis-Redggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Lietkabelis-Redggio Emilia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 18

25 ottobre 2017 Carlo Necchi

Eurocup: diretta Litkabelis-Reggio Emilia (LAPRESSE)

Lietkabelis-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Jakob Zamojski (Polonia), Robert Vyklicky (Repubblica Ceca) e Josip Radojkovic (Croazia). Si disputa la terza giornata di Eurocup e per il Gruppo B la Reggiana di coach Max Menetti fa visita al Liektabelis, squadra lituana allenata da Arturs Stalbergs: palla a due alle ore 18:00 di mercoledì 25 ottobre 2017. Questa la classifica del girone dopo i primi due turni: Bayern Monaco e Buducnost Podgorica 4 punti, Reggio Emilia e Lietkabelis 2, Hapoel Gerusalemme e Galatasaray 0. Nella prossima giornata il Lietkabelis giocherà in trasferta contro il Galatasaray (mercoledì 1 novembre, ore 18:00), Reggio Emilia invece ospiterà gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme (mercoledì 1/11 ore 20:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup tra Lietkabelis e Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Reggio Emilia cerca altri due punti per rimanere nelle prime quattro posizioni del Gruppo B, che al termine della fase a gironi garantiranno l’accesso al turno successivo ovvero le Top 16 (invece quinte e seste di ciascun raggruppamento saranno eliminate). Settimana scorsa la squadra di Max Menetti ha ottenuto il suo primo successo stagionale battendo per 74-71 i turchi del Galatasaray, grazie in particolare ad un Amedeo Della Valle in serata di grazia: per il figlio d’arte 27 punti e 5 assist, a fargli da scudiero il pivot Jayden Reynolds che ha registrato una doppia doppia squillante, con 23 punti (11/15 dal campo) e anche 14 rimbalzi la metà dei quali in attacco. Nella prima giornata invece la Grissin Bon aveva ceduto 82-74 sul parquet del Buducnost Voli Podgorica, nonostante un’altra buona prova di Della Valle (18 punti). Nel week-end di campionato è arrivato un altro ko per Reggio Emilia, il quarto in altrettante giornate e per di più in casa contro Capo d’Orlando, che cha espugnato il PalaBigi per 69-75 muovendo la sua classifica e lasciando gli emiliani a zero assieme a Brindisi. Una situazione anomala per una squadra ormai abituata all’alta quota: la posizione di coach Menetti non sembra comunque in discussione per il momento. Certo gli infortuni non hanno aiutato l’allenatore biancorosso, che anche contro il Lietkabelis deve fare a meno del lungo Riccardo Cervi, dall’ala estone Slim-Sander Vene e del giovane pivot Alessandro Vigori. Probabile un quintetto base con Federico Mussini e Della Valle come guardie, Manuchar Markoishvili e Julian Wright come ali e Reynolds sotto canestro.

