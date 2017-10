Murcia-Sassari/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Murcia-Sassari: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League si gioca mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 20:30

25 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Murcia-Sassari (LAPRESSE)

Murcia-Sassari si gioca mercoledì 25 ottobre 2017 al Palacio de los Deportes di Murcia, per il Gruppo A della Basketball Champions League: la palla a due sarà alzata alle ore 20:30. La classifica del girone vede il Monaco e il Pinar Karsiyaka in testa con 4 punti, poi la coppia EWE Oldenburg-Enisey Krasnoyarsk a quota 3 e infine il trittico Dinamo Sassari-Hapoel Holon-Juventus Utena con 2 lunghezze a testa (il regolamento della coppa assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente). Prossima giornata: Murcia sarà in campo mercoledì 1 novembre sul campo dell’Oldenburg (inizio ore 20:00), mentre Sassari riceverà i francesi del Monaco dalle 20:30 di martedì 31 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Murcia ed Sassari sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La Dinamo ha cominciato la Basketball Champions League 2017-2018 con due sconfitte interne: nella prima i sardi hanno ceduto il fattore campo ai turchi del Pinar Karsiyaka, corsari al PalaSerradimigni con il punteggio di 87-88: decisiva la grande prestazione dell’ex Pesaro Jarrod Jones, che ha trascinato la sua squadra con 29 punti accompagnati da 9 rimbalzi, ed aggiudicandosi così anche la sfida nella sfida con l’ala sassarese Anthony Randolph, ‘fermatosi’ a quota 27. Una settimana fa invece sono stati i tedeschi dell’Oldenburg a portar via il bottino pieno dall’isola: la partita si è risolta nell’ultimo quarto in cui il parziale di 12-22 a favore dell’EWE ha fatto la differenza; a Sassari non è bastato mandare 4 giocatori in doppia cifra con Shawn Jones sugli scudi (17 punti e 8 rimbalzi). Il Banco di Sardegna ha poi incassato un altro ko nell’ultimo turno di campionato: la trasferta sul campo della Virtus Bologna ha visto infatti prevalere i padroni di casa per 89-72; anche in questo caso la Dinamo di coach Federico Pasquini ha gettato la spugna nei 10 minuti conclusivi, in cui ha raggranellato appena 12 punti all’attivo concedendone 23 alle V nere. A livello individuale doppia cifra nei punti per Randolph (14), Jones (10) ed anche per William Hatcher (12 punti), il playmaker arrivato in estate dal Partizan Belgrado che il coach sta inserendo gradualmente dopo il recente problema fisico. Domenica (29 ottobre, inizio ore 17:00) al PalaSerradimigni arriverà un’Olimpia Milano ancora imbattuta in Lega A, prima però Sassari deve pensare alla trasferta di Murcia cercando di smuovere la classifica del Gruppo A. Pasquini può contare sul roster al completo e dovrebbe proporre un quintetto base con Hatcher in cabina di regia (o in alternativa Marco Spissu), Rok Stipcevic in posizione di shooting guard, Randolph e Polonara nei ruoli di ala e Jones da pivot.

© Riproduzione Riservata.