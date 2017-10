Trento-Tofas/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Trento-Tofas: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 25 ottobre 2017, palla a due alle ore 20:45

25 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Trento-Tofas: qui lo statunitense Chane Behanan, 25 anni, pivot dell'Aquila (LAPRESSE)

Trento-Tofas Bursa sarà diretta dagli arbitri Jurgis Laurinavicius (Lituania), Sergio Silva (Portogallo) e Semen Ovino (Russia). Al PalaTrento si gioca la partita valida per la terza giornata di Eurocup: palla a due alle ore 20:45 di mercoledì 25 ottobre 2017. Si tratta del primo match in assoluto tra le due squadre. La classifica del Gruppo D dopo le prime due giornate vede tutte le sei squadre -Asvel, Gran Canaria, Zenit, Trento, Tofas e Ulm- tutte appaiate a 2 punti. Prossimo turno: Trento volerà elle Isole Canarie per affrontare gli spagnoli dell’Herbalife (mercoledì 1 novembre, ore 19:30), mentre il Tofas Bursa riceverà i francesi dell’Asvel Villeurbanne (sempre mercoledì 1/11 ma dalle ore 18:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Aquila Trento e Tofas Bursa sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Terza uscita di coppa per l’Aquila di coach Maurizio Buscaglia, inclusa nel Gruppo D che nelle prime due giornate non ha diluito la classifica. Trento è partita con il successo ai danni dell’Asvel Villeurbanne per 85-75, in cui il pivot Chane Behanan ha trascinato l’attacco segnando 19 punti; Dominique Sutton e Shavon Shields ne hanno aggiunti 13 a testa mentre Diego Flaccadori ha contribuito con 11 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Nel secondo turno la Dolomiti Energia è andata a far visita ai russi dello Zenit, rimediando un ko onorevole e dovuto sostanzialmente al calo del secondo tempo, in cui gli avversari hanno segnato 14 punti in più (39-25). Sutton e Shields hanno confermato la produzione ‘parallela’ con 18 punti a testa, in generale la squadra di Buscaglia ha pagato il divario nell’efficenza da oltre l’arco (5/21 per il 23% realizzativo contro il 10/25 dei russi, saliti fino al 40%) e gli errori ai liberi (9/16 complessivo). Trento è poi tornata in campo domenica per la quarta giornata di campionato: a Desio i bianconeri sono stati battuti dalla Red October Cantù per 88-80, nonostante la doppia doppia di Sutton che ha messo a referto 14 punti e 12 rimbalzi; prima doppia cifra stagionale per il playmaker messicano Jorge Gutierrez (10 punti), che sta riprendendo confidenza con il parquet dopo il periodo trascorso ai box per infortunio. La classifica della Lega A vede ora l’Aquila in dodicesima posizione con 2 punti, domenica al PalaTrento arriverà una Reggio Emilia affamata di punti perché ancora a quota zero (palla a due ore 20:15, diretta tv su Rai Sport). Contro i turchi del Tofas Bursa, la Dolomiti Energia dovrebbe presentarsi in campo con Gutierrez, Shields, Sutton, Joao Gomes e Behanan.

