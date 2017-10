Olimpia Milano-Barcellona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Olimpia Milano-Barcellona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket, valida per la 4^giornata di Eurolega, si gioca giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 21

26 ottobre 2017 Carlo Necchi

Eurolega: diretta Olimpia Milano-Barcellona (LAPRESSE)

Olimpia Milano-Barcellona sarà diretta dagli arbitri Sasa Pukl (Slovenia), Amit Balak (Israele) e Sinisa Herceg (Croazia). Per la quarta giornata di Eurolega l’Olimpia Milano di coach Simone Pianigiani riceve il Barcellona allenato da Sito Alonso: appuntamento al Mediolanum Forum di Assago nella serata di giovedì 26 ottobre 2017 (palla a due ore 21:00). L’Olimpia cerca i suoi primi punti in questa regular season, mentre il Barcellona si presenta ad Assago con un record di 1 vittoria e 2 sconfitte. Prossimo turno: per Milano è in programma la trasferta di Tel Aviv contro il Maccabi (giovedì 2 novembre, inizio ore 20:05), il Barcellona invece riceverà l’Olympiacos al Palau Blaugrana (venerdì 3/11, ore 21:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Back-to-back europeo per l’Olimpia Milano, che nelle prime 3 giornate ha affrontato le tre avversarie probabilmente più quotate in questa regular season di Eurolega: CSKA Mosca (ko a Mosca per 93-84), Fenerbahçe (86-92 ad Assago) e Real Madrid. Anche martedì al Wiznik Center l’Armani Exchange se l’è giocata bene, subendo però un decisivo break di 20-0 nel terzo quarto che ha incanalato le sorti del match verso i binari avversari. Inoltre su Milano si è abbattuto il ciclone Luka Doncic: ancora una volta il playmaker sloveno ha offerto un saggio della sua precocissima classe, marchiando a fuoco la partita con 27 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 rubate. Dal canto suo coach Pianigiani può considerare anche in questo caso il bicchiere mezzo pieno: la squadra ha perso qualche pallone di troppo (17 alla fine) ma retto il confronto a rimbalzo (30-26 il computo totale a favore), e tirato con percentuali positive dal campo (21/36 da due per il 58,3%, 11/20 da lontano pari al 55%, meno bene dalla lunetta con 15/22 pari al 68,2%). Andrew Goudelock ed Arturas Gudaitis hanno sfornato 20 punti a testa, il centro lituano in particolare si è dimostrato un osso duro per la difesa del Real Madird che ha sofferto le sue giocate in situazioni di pick’n roll; tra le notizie meno felici la metacampo difensiva, che continua ad imbarcare un po’ troppa acqua. Non che il Barcellona se la passi molto meglio sotto il profilo dei risultati: i catalani si presentano al Forum reduci da due sconfitte di fila, incassate da Stella Rossa (9082 in trasferta) e Zalgiris Kaunas (75-81). I lituani sono riusciti a sbancare il Palau Blaugrana con Vasilije Milic sugli scudi (20 punti e 8 assist), alla squadra di coach Alonso non è bastata la doppia doppia di Adam Hanga (19 punti, 10 rimbalzi). Tutto considerato ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match molto intenso: per Milano sarebbe importante sbloccarsi davanti al proprio pubblico e contro un avversario di livello, per quanto forse non eccelso come i precedenti tre.

© Riproduzione Riservata.