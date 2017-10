Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata e diretta live delle partite (3^ giornata, 26-27 ottobre)

Risultati basket Eurolega: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma il 26 e 27 ottobre 2017 per la 3^ giornata del massimo torneo europeo per club.

26 ottobre 2017 Michela Colombo

Mantas Kalnietis, Olimpia Milano (LaPresse)

Il torneo di basket dell’Eurolega 2017-2018 torna protagonista con la terza giornata a meno di 24 H dalla chiusura della precedente: un doppio turno ravvicinato quindi, motivato da chiare esigenze organizzative come già successo alcune volte in passato. La massima competizione per club sul continente quindi scenderà sul parquet anche giovedi 26 e venerdì 27 ottobre 2017 prima di fare una sosta comunque molto breve: andiamo quindi a vedere quali sono le partite in programma per questa 3^ giornata. Saranno 4 gli incontri previsti per la giornata del 26 ottobre e sempre 4 per il giorno successivo i cui risultati chiaramente capovolgeranno la classifica generale.

RISULTATI EUROLEGA, I PRIMI INCONTRI

Come detto il basket europeo per club tornerà in campo già oggi e la terza giornata della Eurolega sarà inaugurata alle ore 19.00 da Stella Rossa-Maccabi Tel Aviv e Zalgiris Kaunas-Barcellona. A Belgrado quindi la formazione di Dusan Alimpijevic avrà quindi l’occasione di rimediare alla pesante sconfitta maturata per 85-78 sul Khimki, per non perdere ulteriore terreno nella classifica generale che vede già i serbi in grande difficoltà. Medesimo obbiettivo però anche per il Maccabi, di ritorno dopo la debacle casalinga contro l’Olympiacos accaduta solo due giorni fa. Lo Zaligiris Kaunas invece alle ore 19.00 affronterà in casa un altra spagnola dopo aver battuto tra lo stupore generale il Barcellona al Palablaugrana: l’impresa però non si annuncia semplice per i biancoverdii anche perchè i Blancos sono tra i pochi club in vetta ala grauatoria generale a pieni punti.

TORNA IL CAMPO L’EA7

Sempre il 26 ottobre 2017 sarà anche l’occasione di rivedere in campo l’Ea7 di coach Simone Pianigiani: alle ore 21.00 la squadra milanese sarà impegnata di fronte al pubblico di casa contro il Barcellona, di ritorno con rabbia dal Ko rimediato contro lo Zalgiris in casa. Non si annuncia quindi una sfida semplice per l’Olimpia Milano che pure di fronte al proprio pubblico avrà voglia di porre rimedio alla sconfitta rimediata contro il Real Madrid nel turno precedente. A chiudere il programma della prima giornata dei questo 3^ turno sarà poi la sfida attesa al Peace and Friendship Arena tra Olympiacos e Khimki che si annuncia come un vero scontro al vertice: la graduatoria infetti vede entrambe le formazioni in testa a pari punteggio pieno.

I MATCH DEL 27 OTTOBRE

Andiamo quindi ora a vedere che cosa ci riserverà il programma del 3^ turno dell’Eurolega 2017-2018 per la giornata di venerdi 27 ottobre, dove si completerà il programma definito dal calendario ufficiale. Il primo match previsto sarà quello tra Anadoulu Efes e Cska Mosca atteso per le 18.45 e che vedrà i turchi tornare in casa dopo il derby nazionale con il Fenerbahce alla ricerca di un risultato importante. Alle ore 20.00 invece avrà inizio alla Brose Arena la partita tra Bamberg e Baskonia: un vero scontro tra piccole data la classifica generale e con la formazione di casa intenzionata a ribaltare lo storico dei testa a testa. Si accenderà invece alle ore 20.30 la sfida tra Panathinaikos e Fenerbahce, mentre il programma della 3^ giornata si chiuderà solo alle ore 21.00 con l’incontro tra Valencia e Unicaja, derby tutto spagnolo il cui risultato potrebbe portare a movimenti di classifica importanti.

RISULTATI EUROLEGA 3^ GIORNATA

Giovedi 26 ottobre 2017

Ore 19.00 Stella Rossa-Maccabi Tel Aviv

Ore 19.00 Zalgiris Kaunas-Real Madrid

Ore 20.15 Olympiacos-Khimki

Ore 21.00 Olimpia Milano Barcellona

Venerdi 27 ottobre 2017

Ore 18.45 Anadolu Efes-Cska Mosca

Ore 20.00 Bamberg-Baskonia

Ore 20.30 Panathiakos-Fenerbahce

Ore 21.00 Valencia-Unicaja

CLASSIFICA EUROLEGA

Real Madrid, Khimki, Olympiacos 3-0

Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas 2-1

Valencia, Fenerbahce, Cska Mosca, Unicaja, Panathinakos 1-1

Barcellona, Stella Rossa 1-2

Baskonia, Anadolu efes, Bamberg 0-2

Olimpia Milano 1-2

© Riproduzione Riservata.