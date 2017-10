Video/ Murcia Sassari (78-83): highlights della partita (Basket, Champions League)

Video Murcia Sassari (risultato finale 78-83): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 3^ giornata della Champions League 2017-2018.

Video Murcia Sassari (LaPresse)

Prima vittoria in Champions League di Basket 2017-2018 per Sassari. Gli uomini di Federico Pasquini conquistano, finalmente, un importante successo nelle coppe. Scott Bamforth trascina i compagni nell'impresa contro Murcia. Gli spagnoli si erano presentati alla gara con grandi motivazioni, ma soprattutto con credenziali di tutto rispetto.

IL MATCH

Il risultato finale, però, ha premiato la compagine sarda. Finisce ottantatre a settantotto, coi seguenti parziali: 21-22, 18-15, 24-21, 15-25. Gli appassionati della pallacanestro si sono divertiti molto durante la gara, i tifosi di casa probabilmente un po' meno ma i propri ragazzi sono stati sconfitti a testa alta. Ottima prova corale per Dinamo Sassari, che ritrova energie ed entusiasmo per puntare in alto.

